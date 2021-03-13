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  4. E-5’te makas atarak ilerleyen araç takla attı: 1 yaralı

E-5’te makas atarak ilerleyen araç takla attı: 1 yaralı

13.03.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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5 karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen bir aracın minibüse çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Merter E5 Avcılar istikametinde yaşandı.

5 karayolu Merter mevkiinde makas atarak ilerleyen bir aracın minibüse çarparak takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Merter E5 Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen sürücü 01 ABT 082 plakalı aracıyla makas atarak ilerlediği sırada önce Uğur Özdemir kontrolündeki 34 BG 3417 plakalı minibüse yandan çarptı ardından bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü ve araçta bulunan diğer kişilere müdahale etti. Alkollü olduğu öğrenilen ve başından hafif şekilde yaralanan bir kişi de kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Kazanın yaşandığı E-5 Merter Avcılar istikametinde yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı da normale döndü.
Kazayı gören bir vatandaş, “Arkadaşlar hızlı bir şekilde makas ata ata geliyordu. Sanırım arabadan çıkan arkadaşlar alkolüymüş. Buradan gelirken önce panelvan tarzı bir araca vurdular. Ondan sonra bariyere vurdu. Çok aşırı hızla geliyordu. Bariyere vurunca araç havada iki kere takla attı. Arkadaşlarda bir şey yok alkollü bir arkadaş vardı onu götürdüler sadece hastaneye. Çarptıkları aracın sürücüsünde de bir şey yok. Alkollü olan arkadaşın sanırım kafasında bir problem var“ dedi.

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