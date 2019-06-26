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E-5’te servis minibüs alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 21:15 | Son Güncelleme

E-5 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde, içindeki 11 kişiyle seyir halinde bulunan servis minibüsü bir anda alev alarak yandı.

E-5 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkiinde, içindeki 11 kişiyle seyir halinde bulunan servis minibüsü bir anda alev alarak yandı. Araç içerisindeki yolcuların yanık kokusunu fark etmesi ve sürücünün servis minibüsünü durdurarak yolcuları tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.
Olay, saat 19.30 sularında D-100 Karayolu Fatih Edirnekapı mevkii Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göksel B. idaresindeki 34 LCM 612 plakalı minibüs seyir halindeyken, hafif bir şekilde yanmaya başladı. Servi aracında bulunan vatandaşlar, yanık kokusunu fark ederek sürücüyü uyardı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları tahliye etti. Yolcuların tahliye edilmesinden kısa bir süre sonra minibüs, alevler içinde kaldı. Araçtan inen yolcular durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Alevler içinde kalan minibüse yolcular ve yoldan geçen bir motorize trafik polisi yangın tüpleriyle müdahale etmeye başladı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan minibüse müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü.
Yaralının olmadığı yangında yolcular büyük panik yaşarken, kokuyu fark ettiklerini ve sürücüyü uyardıklarını belirtti. Araçtaki bir yolcu, “Kokuyu fark ettik, sonra başka sürücüler korna çalıp uyardı. Daha sonra bizim şoför aracı park etti ve bir anda alevler içinde kaldı. Şükürler olsun yaralı yok” dedi.
Yangın nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana gelirken, minibüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yolda kalan işçiler ise taksilerle evlerine gitti.

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