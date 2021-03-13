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  4. E-5’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

E-5’te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

13.03.2021 08:15 | Son Güncelleme:
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E-5 karayolu Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada servisteki 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

E-5 karayolu Güzelyurt Metrobüs Durağı mevkiinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada servisteki 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı.
Kaza saat 07.00’da Esenyurt İlçesi OSB Mahallesi Güzelyurt Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Sinan Ceyhan idaresindeki servis minibüsü sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 DY 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis içinde bulunan 9 kişiden 8’i hafif şekilde yaralandı.
8 kişi hafif yaralandı, trafik yoğunlaştı
Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulanslar ile yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza etkisiyle E-5 Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza yapan sürücüler birbiri ile tartıştı
Kazaya karışan araç sürücüleri daha sonra birbirleri ile tartışmaya başladı. Araç sürücülerinin tartışması da kameralara yansıdı. Meydana gelen kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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