E-5’te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi sıkışarak yaralandı.

Kaza saat 00.20’de Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 R 4411 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girdi. Yan yola girdikten sonra direğe çarpan otomobil takla attıktan sonra durabildi.

Kazanın etkisiyle otomobillerdeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.

Kaza yapan otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kirlenen yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

