HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. E-5’te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

E-5’te seyir halinde olan otomobil direğe çarpıp takla attı: 2 yaralı

26.03.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

E-5 karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yolda bulunan direğe çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada otomobil içinde bulunan iki kişi sıkışarak yaralandı.
Kaza saat 00.20’de Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere Mevkii Aksaray istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 R 4411 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola girdi. Yan yola girdikten sonra direğe çarpan otomobil takla attıktan sonra durabildi.
Kazanın etkisiyle otomobillerdeki iki kişi sıkışarak yaralandı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.
Kaza yapan otomobil daha sonra olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kirlenen yol belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından tekrar açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti Talih kuşu kondu! Beş parasız kadının hayatı milyonlarca lira değerindeki inci sayesinde değişti
Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldıBakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Soylu: Bilecik Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

İŞKUR İBB personel alımı ne zaman açıklanacak? İBB memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB memur alımı başvurusu

Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

O ilde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye'ye ziyaret açıklaması

AB Konseyi Başkanı'ndan Türkiye açıklaması

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El Menfi Türkiye'ye geliyor

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Zirvesi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.