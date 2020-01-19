HABER
  4. E-5’te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

E-5’te ticari taksi aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Beylikdüzü E-5’te bir araç tarafından sıkıştırılan ticari taksi, aydınlatma direğine çarptı.

Beylikdüzü E-5’te bir araç tarafından sıkıştırılan ticari taksi, aydınlatma direğine çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı.
Olay, Beylikdüzü E-5’te meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi bir araç tarafından sıkıştırılınca şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü Hüseyin Tunç hafif yaralanırken, takside bulunan Nijerya uyruklu M.L. isimli kadın ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Nijerya uyruklu kadın yolcu ise. sağlık kontrolleri ayakta yapıldıktan sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklamasıEmina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması
Karda off-road yarışı nefes kestiKarda off-road yarışı nefes kesti
GÜNCELLEME - Polis sandığı kişinin kaçırıp darbettiği genç kız hastaneye kaldırıldıGÜNCELLEME - Polis sandığı kişinin kaçırıp darbettiği genç kız hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Seyda Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Yeni gelişme! Evrakları hazır...

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Korkunç olay! Önce oğlunu öldürdü sonra intihar etti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'nın başkentinde patlama sesleri

Libya'nın başkentinde patlama sesleri!

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

13 yıl oldu! Hrant Dink öldürüldüğü yerde anıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Denizli'de dehşet! Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü

Damadını pompalı tüfekle öldürdü! Akılalmaz iddia!

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.