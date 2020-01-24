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"e-Adalet Vatandaş" uygulaması "WSIS 2020" ödüllerine aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

"e-Adalet Vatandaş" uygulaması "WSIS 2020" ödüllerine aday

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geliştirilen "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulaması, "Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) 2020" ödüllerine aday gösterildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, WSIS Forumu 2020 çerçevesinde düzenlenen yarışmaya, Adalet Bakanlığı "e-Adalet Vatandaş" mobil uygulaması ile katılıyor.

Uygulama, 175 ülkeden yaklaşık 11 bin katılımcıdan oluşan WSIS tarafından 7. kategoriden 2020 ödüllerine aday gösterildi.

WSIS 2020 yarışmasında oy kullanmak isteyen vatandaşlar, "https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020/Vote" internet adresinden oylamaya katılabilecek.

Teknolojinin imkanlarını kullanarak adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya çalışan Bakanlığın, dava dosyalarına erişimi mobil platformlara taşıdığı "e-Adalet Vatandaş" uygulaması 9 Ekim'de mobil platformlarda yerini aldı.

Android ve IOS için hazırlanan yeni uygulama sayesinde vatandaşlar, adli ve idari yargıda yer alan açık veya kapalı dosyaları hakkında anında bilgi sahibi olabiliyor, UYAP Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olan iletişim bilgilerini görebiliyor.

- WSIS nedir?

Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimini ve gelişmekte olan ülkelerin bilişim alt yapılarını iyileştirmeye teşvik eden WSIS, kapsayıcı ve kalkınma odaklı, herkesin bilgi oluşturabildiği ve paylaşabildiği bir organizasyon olma özelliğini taşıyor.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü UYAP Bilişim Sistemi de WSIS 2016 ödüllerine e-Devlet kategorisinden aday gösterilmiş ve birincilik ödülüne layık görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
"E-Adalet Vatandaş" mobil uygulaması Adalet Bakanlığı WSIS 2020 ödülleri

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