E arabadan sonra şimdi de

Almanya, çevre kirliliğini ve fosil yakıtların kullanımın miktarını azaltmak için elektrikle çalışan ağır vasıta araçların sürüş halindeyken şarj olmaları için "E Otoyol" (e-highway) projesinin ilk etabını faaliyete geçirdi.

Frankfurt ve Darmstadt şehirleri arasındaki beş şeritli A5 otoyolunun en sağ şeridini kamyonların şarj olmaları için 5 kilometre uzunluğundan havaya döşenen elektrik sitemi vasıtasıyla araçlar seyir halindeyken aküleri doldurulacak ve ağır vasıtalar aküleri boşalıncaya kadar elektrikle çalışmak suretiyle çevreye zararsız bir sürüş gerçekleştirecek. Almanya’da ilk kez test edilen sistem 2022 yılına kadar kullanılarak veriler toplanacak. Elde edilen değerler neticesinde ülke genelinde uygulamaya geçilecek. 5 kilometre uzunluğundaki "E otoyol" sistemi 14 milyon 600 bin euroya mal oldu. Projede ağır vasıta üreticileri Scania, Volkswagen ve Siemens şirketleri ortak çalışma yürütüyor.

Elisa ismi verilen E Otoyol projesiyle alakalı olarak açıklamada bulunan Federal Çevre Bakanlığı Parlamento Devlet Sekreteri Rita Schwarzelühr-Sutter, A5’teki rotanın devreye alınmasında "Yenilikçi çözümlere yatırım yapmalıyız. Taşımacılık sektörü büyük zorluklar içerisinde bulunuyor. Bu sistemle onları zorluklarını hafifletmek hem de çevre dostu oto yollar inşa ederek çevreyi koruyacağız" açıklamasında bulundu.

Hessen eyaleti mobil devlet otoritesinden Proje Koordinatörü Achim Reusswig, A5 Otoyolunun Frankfurt Dramstadt arası günlük 140 bin araç tarafından kullanıldığını bunlardan 14 bininin ağır vasıtalar teşkil ittiğini ve Elisa projesinin 2022 yılına kadar veri toplayacaklarını ve beş transport şirketin bu sistemi kullanacaklarını söyledi. Test süresince Hybrid sistemli kamyonların havada temas hattı teknolojisinin Almanya için uygun olup olmadığını, ses desibeli dahil her türlü veri, Darmstadt Teknik Üniversitesi tarafından değerlendirilecek. 5 kilometrelik bir yolda şarj olan ağır vasıtalar elde ettikleri enerjiyle 60 kilometre gidebilecekler. Dünyanın ilk e-highway’ı daha önce İsveç’de hizmet vermeye başlamıştı.



