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E-Arşiv Portal giriş: E-Arşiv Portal'a nasıl giriş yapılır? E-Arşiv portala nasıl girerim?

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.09.2024 17:14
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Dünya genelinde artık hayatın neredeyse her alanında kullanılan internet, uzunca bir süredir devlete ait olan resmî kurumlar ve kuruluşlarda da kullanılmaktadır. Bu sayede hem işlemler hızlanmış, hem de vatandaşlar işlemlerini çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilir hâle gelmiştir. E-Arşiv Portal da işletmelerin elektronik ortamlarda arşivleme ve faturalama işlemlerini yapabilmeleri için geliştirilen bir portaldır.

E-Arşiv Portal giriş: E-Arşiv Portal'a nasıl giriş yapılır? E-Arşiv portala nasıl girerim?

İçindekiler

  • E-Arşiv Portal nedir?
  • E-Arşiv Portal'a nasıl giriş yapılır?
  • E-Arşiv portala nasıl girerim?
  • E-Arşiv Portal interaktif şifre nasıl alınır?

Türkiye’de tüm resmî kurumların, devlete ait kuruluşların kendine ait resmî internet siteleri ve mobil cihazlara indirilebilen uygulamaları bulunur. Bunun dışında yine devletin bir hizmeti olan e-Devlet sistemi sayesinde tüm bu uygulamalara tek bir portal üzerinden ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu sistem üzerinden çeşitli belgeler hazırlanabilmekte, randevu sistemleri kullanılabilmekte ve adli durumlar dahil birçok işlem takip edilebilmektedir.

E-Arşiv Portal nedir?

Hem kişiler hem de işletmeler elektronik ortamlarda çeşitli işlemler yapabilirler. İşletmelerin elektronik ortamlarda arşivleme ve faturalama işlemlerini yapabilmeleri için geliştirilen portal da e-Arşiv Portal olarak isimlendirilmiştir.

E-Arşiv Portal girişi yapan tüm işletmeler bu portal aracılığıyla elektronik fatura hazırlayabilir, saklayabilir, gönderebilirler. Sağlıklı bir arşivleme sistemi olarak değerlendirilen e-Arşiv Portal, faturaların saklanacakları süre boyunca muhafaza edilebilmesini sağlar.

E-Arşiv Portal'a nasıl giriş yapılır?

Sistemi kullanabilmek ve içinde işlem yapabilmek için öncelikli olarak e-Arşiv Portal girişinin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlem için de kullanıcı ismi ve şifre gereklidir. E-Arşiv portalına girebilmek için kod İnteraktif Vergi Dairesi’ne ait siteden alınır.

E-Fatura düzenleme ya da paylaşma gibi çeşitli işlemler yapıldıktan sonra daha önce arşivlenmiş bir fatura görüntülemek için de yine sisteme giriş yapılmalıdır. Arşivdeki faturaya ulaşabilmek için fatura ile ilgili numara ya da firma ismi gibi bilgiler girilmelidir.

E-Arşiv portala nasıl girerim?

E-Arşiv girişi yapabilmek için şifre temin edilmelidir. Bunun için de başvuru yapılmalıdır. Kullanıcı kodu ve şifre için başvuru yapıldıktan ve başvuru sonucunda bu bilgiler temine dildikten sonra aşağıdaki adımlar takip edilerek e-Arşiv Fatura Portal girişi yapılabilir:

  • "earsivportal.efatura.gov.tr" adresi tarayıcıya yazılır.
  • Açılan ekrandaki başvuru başlığına tıklanır.
  • Başvuru formunda ilgili yerlere gerekli bilgiler yazılır.
  • Son adımda başvuru yapılarak şifre alınır.
  • Sayfa yenilenerek kullanıcı adı ve şifre girilir.

E-Arşiv Portal interaktif şifre nasıl alınır?

E-Arşiv Portal interaktif şifre ile giriş yapmak için öncelikle şifre talebinde bulunulması gerekir. Eğer mevcut şifre unutulduysa yeniden şifre alınabilir. GİB e-Arşiv giriş ekranına hem direkt olarak hem de e-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilir. Eğer e-Devlet sistemi üzerinden e-Arşiv fatura portalına ulaşılacaksa önce e-Devlet girişi T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile gerçekleştirmelidir.

Giriş yapıldıktan sonra e-Fatura sorgulama ve görüntüleme işlemleri yapılabilir. Bunun için de mutlaka fatura numarası ya da firma adı bilinmeli ve sistemdeki ilgili yerlere yazılmalıdır. E-Arşiv fatura sorgulaması yapmak için uygulamadaki Bilgilerim / Sicil kaydım başlığına tıklanarak ilerlenmelidir.

Portal üzerinden yapılabilecek olan bir diğer işlem de fatura iptalidir. E-Arşiv fatura iptali işlemi yapabilmek için talep oluşturulmalıdır. Şu adımlar takip edilerek fatura iptal işlemi yapılır:

  • E-Arşiv fatura portalına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
  • Açılan sayfada yer alan menüler içindeki Belgeler sekmesine tıklanır.
  • Sonraki adımda görüntülenen form üzerinden belge tarihi için aralık seçilir.
  • Sorgula butonuna tıklanır.
  • İptal edilmek istenen fatura ya da faturalar seçilir.
  • "İptal talebi oluştur" seçeneği tıklanır.
  • Bir sonraki adımda iptal gerekçesi detaylı olarak yazılır ve ilerlenerek işlem sonlandırılır.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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