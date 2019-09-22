İş yeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje, yatırım ortamının iyileştirilmesine de katkı sağlayacak.

Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.

Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça başlatılan projeyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor.

Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Proje, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alacak. Ücretsiz olan sisteme dahil belediyeler herhangi bir ödeme yapmayacak. Belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarrufa ulaşıldı.

Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.

- İş ve işlemler anlık raporlanabilecek

Geliştirilen yönetici modülüyle yönetim karar destek mekanizması güçlendirilecek ve yönetim kolaylığı sağlanacak, belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemleri belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlanabilecek.

Tüm belediyelerin sisteme dahil olmasıyla ihtiyaç duyulan entegrasyonlar sağlanacak. e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek.