HABER

e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi başlatıldı. Belediyelerin ücretsiz kullanılacağı sistemle yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak

Tüm belediyelerde tek veri tabanından, ortak altyapıda bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabildiği e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlanacak.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça başlatılan projeyle, belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor.

Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor.

Sistemle vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli şekilde yararlanılması amaçlanıyor.

Sistem ayrıca belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak.

- Belediyelerde dijital dönüşümde büyük devrim

İş yeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje, yatırım ortamının iyileştirilmesine de katkı sağlayacak.

Proje, sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alacak. Ücretsiz olan sisteme dahil belediyeler herhangi bir ödeme yapmayacak. Belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlaması öngörülüyor.

Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarrufa ulaşıldı.

Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor. e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.

- İş ve işlemler anlık raporlanabilecek

Geliştirilen yönetici modülüyle yönetim karar destek mekanizması güçlendirilecek ve yönetim kolaylığı sağlanacak, belediye hizmetleri, faaliyetleri, iş ve işlemleri belediye başkanlarına ve yöneticilerine anlık olarak raporlanabilecek.

Tüm belediyelerin sisteme dahil olmasıyla ihtiyaç duyulan entegrasyonlar sağlanacak. e-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşlara zaman ve mekandan bağımsız ve kesintisiz hizmet alma imkanı sağlanacak. Bu sayede vatandaştan talep edilen belgeler artık istenmeyecek.

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların kullanımına sunulan sistemde, e-Belediye EBYS Evrak Doğrulama, e-Belediye EBYS Evrak Takibi, Belediye Ruhsat Başvurusu, Belediye Ruhsat Başvuru Sorgulama, e-Belediye Dilekçe Kayıt, Belediye Bilgi Edinme Başvuruları hizmetleri yer alıyor.

- Dışa bağımlılık azaltılıyor

Geliştirilecek mobil uygulamalar sayesinde vatandaşlara mobil cihazlar üzerinden hizmet sunulması planlanıyor. Proje İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilirken, proje mimarisi ve yazılımları Bakanlık personeli tarafından yapıldı.

Proje, Türkiye'nin bilişim hedefleri doğrultusunda açık kaynak kodlu yazılıyor ve milli işletim sistemi PARDUS ile çalışacak şekilde tasarlanıyor ve bu sayede dışa bağımlılıklar azaltılıyor.

Proje verileri, Bakanlık bünyesindeki yenilenen veri merkezinde bulunan veri tabanında saklanıyor. e-Belediye Bilgi Sistemi veri tabanı için ilave bir yatırım veya harcama yapılmadı.

Söz konusu veriler Bakanlık'ta uygulanan İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim standardına uygun şekilde saklanıyor.

- 24 modül uygulamaya alındı

Proje kapsamında Bakanlık veri tabanında tutulan vatandaşlara ait veriler 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hükümlerine göre saklanıyor. Yedeklenen veriler, sistem herhangi bir afet durumunda "Felaket Kurtarma Merkezi" devreye girerek çalışmaya devam edecek.

Nihai olarak sistemin aktif çalışması öngörülüyor. Toplamda 61 modülden oluşan sistemde, 43 modül İçişleri Bakanlığı, 18 modül Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak.

Sistemde şu an itibarıyla 24 modül ise uygulamaya alındı. 2020 sonuna kadar İçişleri Bakanlığınca geliştirilecek tüm modüllerin tamamlanması ve sisteme 600 belediyenin dahil olması hedefleniyor. 2020 sonuna kadar tüm belediyelerin sisteme dahil olması bekleniyor.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Limyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandıLimyra Antik Kenti’nde 50’nci yıl kazı sezonu tamamlandı
Çocukları dağa kaçırılan anne ve baba tedavi sonrası HDP önündeki eyleme katıldıÇocukları dağa kaçırılan anne ve baba tedavi sonrası HDP önündeki eyleme katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
E-belediye Bilgi Sistemi Projesi İçişleri Bakanlığı Tasarruf

En Çok Okunan Haberler

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistanlı 2 göçmen Yunan askerleri tarafından darp edilip zorla Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti

İnsanlık dışı uygulama! Darp edip Türkiye'ye göndermişler

Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Beklenen oldu

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı!

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu

15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.