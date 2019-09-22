E-belediye sistemi genişliyor! Bakanlık duyurdu, tüm belediyelerde devreye girecek

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan E-belediye Bilgi Sistemi Projesiyle, belediyelerin tek veritabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yapabilmesi ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulması sağlanıyor. Bu sayede vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleşirken, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı yapılabiliyor. Sistem ile vatandaş odaklı yerel yönetim yapısı oluşturularak, vatandaşların yerel yönetim hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin ve kaliteli bir şekilde yararlanması amaçlanıyor. Sistem ayrıca, belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltarak belediyelerde adeta bir sıçrama dönemini de başalatıyor.

BELEDİYELERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BÜYÜK DEVRİM

İşyeri açma ve çalışma ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda tamamlanmasıyla Dünya Bankası'nın iş yapabilirlik endeksinde Türkiye'nin 30 sıra yükseleceği öngörülen proje sayesinde yatırım ortamının iyileştirilmesinde ciddi katkılar sağlanacak. E-belediye Bilgi Sistemi Projesi sağlayacağı tasarruf açısından Türkiye'nin en büyük projeleri arasında yer alıyor.Tamamen ücretsiz olan E-belediye Bilgi Sistemi'nde, sistemdeki belediyeler herhangi bir ödeme yapmazken, belediyelerin yıllık 3 milyar lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Sistemde aktif olarak kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Modülü sayesinde sadece toplam 2 milyon 274 bin 124 elektronik evrak işlem görürken, 7 milyon 936 bin 693 liralık tasarruf sağlandı. Belediyeler ayrıca sistem donanımı, yazılımları, lisansları ve bunların idamesi için yapılan harcamalardan da kurtuluyor.E-belediye Bilgi Sistemi Projesi'nde üretilen verilerin sahibi belediyenin kendisi olacak. Belediyeler dışında herhangi birinin bu verilere ulaşma imkanı bulunmayacak.