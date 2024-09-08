E-Beyanname nedir, nasıl verilir? E-Beyanname giriş

E-Devlet sistemi ile uzun süredir birçok resmî işlem internet üzerinden yapılabilirken resmî belge oluşturma, çeşitli işlemlerin ya da başvuruların takibi gibi durumlar da e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında birçok resmî kurum ve kuruluşa da kendi resmî internet siteleri ya da uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

e-Beyanname kısaca elektronik beyannamedir. Vergi mükellefi olan kişilerin belli dönemlerde düzenli olarak ödemesi gereken vergileri internet üzerinden elektronik ortamda vergi dairelerine beyan etmesi anlamına gelir.

2007 yılından bu yana kullanılan bu sistem, mükellef kişiler için zorunlu hâle getirilmiştir. Ödemelerin teyit edilebilmesi amacıyla hazırlanma zorunluluğu bulunan e-Beyannameler mali müşavirlerce kontrol edilir. Sonrasında GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalına yüklenir ve önceden oluşturulmuş olan elektronik imzayla da imzalanır.

E-Beyanname nasıl verilir?

Elektronik beyanname için başvuru yapılması gerekir. Kurumlar vergisi mükellefleri, tüm gelir vergisi mükellefleri KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefleri gibi çeşitli mükellefler e-Beyannameyi kullanmakla yükümlüdür ve bu zorunluluk yasal olarak belirlenmiştir.

Belgeyi hazırlayabilmek için hazırlanacak olan cihazda bazı programların kurulu olması gerekir. Gerekli tüm yazılım programları kurulduktan sonra da belge eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmalıdır. Ardından GİB’e ait portala yükleme yapılır ve işlem tamamlanır. Şu adımların sırayla takip edilmesi yeterlidir:

Beyannamenin düzenleneceği cihaza düzenleme programı indirilir ve kurulum işlemi gerçekleştirilir.

GİB’e ait siteye özel kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yapılır.

Açılan GİB portalındaki sayfadan paket gönderme seçeneğine tıklanır.

Daha önceden cihaza indirilmiş olan programlar yardımıyla paketleme işlemi tamamlanmış olan beyanname portala yüklenir.

Gönderim süreci bu şekilde tamamlandıktan sonra e-Beyanname için onay gelmesi beklenir.

E-Beyanname girişi nasıl yapılır?

E-Beyanname giriş işlemi için www.intvd.gib.gov.tr adresine giriş yapılması gerekir. Zorunlu olan elektronik beyanname yüklemesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilmelidir. GİB portalı için kullanıcı adının ve şifresinin önceden temin edilmiş olması gerekir. Verilmesi zorunlu olan elektronik beyannamenin hazırlanması için ise çeşitli yazılımlara ihtiyaç duyulur.

Eğer gönderim esnasında bir hata gerçekleştiyse düzeltme yapılabilir. Düzeltme beyannamesi için de işlemler yine elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun için de şu adımlar takip edilir: