HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. E-Beyanname nedir, nasıl verilir? E-Beyanname giriş

E-Beyanname nedir, nasıl verilir? E-Beyanname giriş

Ferhan Petek Ferhan Petek
05.09.2024 22:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok işlem internet üzerinden, mobil cihazlarla uygulamalar ya da internet siteleri sayesinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Günlük hayatın her yerinde olan internet, uzun süredir devlete ait kurum ve kuruluşları da kapsar hâle gelmiştir ve çeşitli resmî işlemler internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

E-Beyanname nedir, nasıl verilir? E-Beyanname giriş

E-Devlet sistemi ile uzun süredir birçok resmî işlem internet üzerinden yapılabilirken resmî belge oluşturma, çeşitli işlemlerin ya da başvuruların takibi gibi durumlar da e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun dışında birçok resmî kurum ve kuruluşa da kendi resmî internet siteleri ya da uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

E-Beyanname nedir?

e-Beyanname kısaca elektronik beyannamedir. Vergi mükellefi olan kişilerin belli dönemlerde düzenli olarak ödemesi gereken vergileri internet üzerinden elektronik ortamda vergi dairelerine beyan etmesi anlamına gelir.

2007 yılından bu yana kullanılan bu sistem, mükellef kişiler için zorunlu hâle getirilmiştir. Ödemelerin teyit edilebilmesi amacıyla hazırlanma zorunluluğu bulunan e-Beyannameler mali müşavirlerce kontrol edilir. Sonrasında GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) portalına yüklenir ve önceden oluşturulmuş olan elektronik imzayla da imzalanır.

E-Beyanname nasıl verilir?

Elektronik beyanname için başvuru yapılması gerekir. Kurumlar vergisi mükellefleri, tüm gelir vergisi mükellefleri KDV (Katma Değer Vergisi) mükellefleri gibi çeşitli mükellefler e-Beyannameyi kullanmakla yükümlüdür ve bu zorunluluk yasal olarak belirlenmiştir.

Belgeyi hazırlayabilmek için hazırlanacak olan cihazda bazı programların kurulu olması gerekir. Gerekli tüm yazılım programları kurulduktan sonra da belge eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulmalıdır. Ardından GİB’e ait portala yükleme yapılır ve işlem tamamlanır. Şu adımların sırayla takip edilmesi yeterlidir:

  • Beyannamenin düzenleneceği cihaza düzenleme programı indirilir ve kurulum işlemi gerçekleştirilir.
  • GİB’e ait siteye özel kullanıcı adı ve şifre kullanarak giriş yapılır.
  • Açılan GİB portalındaki sayfadan paket gönderme seçeneğine tıklanır.
  • Daha önceden cihaza indirilmiş olan programlar yardımıyla paketleme işlemi tamamlanmış olan beyanname portala yüklenir.
  • Gönderim süreci bu şekilde tamamlandıktan sonra e-Beyanname için onay gelmesi beklenir.

E-Beyanname girişi nasıl yapılır?

E-Beyanname giriş işlemi için www.intvd.gib.gov.tr adresine giriş yapılması gerekir. Zorunlu olan elektronik beyanname yüklemesi bu sistem üzerinden gerçekleştirilmelidir. GİB portalı için kullanıcı adının ve şifresinin önceden temin edilmiş olması gerekir. Verilmesi zorunlu olan elektronik beyannamenin hazırlanması için ise çeşitli yazılımlara ihtiyaç duyulur.

Eğer gönderim esnasında bir hata gerçekleştiyse düzeltme yapılabilir. Düzeltme beyannamesi için de işlemler yine elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun için de şu adımlar takip edilir:

  • Elektronik ortamda düzeltme beyannamesi düzenleme menüsüne girilir.
  • Düzeltme beyannamesi verme dilekçesi kısmına girilerek dilekçe doldurulur.
  • Hatalı olan beyannamede bulunan hatalar belirtilir ve düzeltme beyannamesinde yer alır.

  • İki beyanname arasında bir vergi farklılığı varsa da bu fark kadar tahakkuk fişi kesilir.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Beyanname
En Çok Okunan Haberler
‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Türkiye Narin'e ağlıyor... Cinayette ailenin parmağı mı var? Kahreden haber sonrası çarpıcı iddialar: 'Terlik Narin'in değil' demişlerdi...

Türkiye Narin'e ağlıyor... Cinayette ailenin parmağı mı var? Kahreden haber sonrası çarpıcı iddialar: 'Terlik Narin'in değil' demişlerdi...

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: Cinayet şüphesi!

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulundu: Cinayet şüphesi!

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu!

Milli basketbolcu, alkollü sürücü kurbanı oldu!

İki Bakan da aileye başsağlığı dilemedi!

İki Bakan da aileye başsağlığı dilemedi!

Cem Küçük, Hande Fırat'a 'Teğmenler' nedeniyle tepkili

Cem Küçük, Hande Fırat'a 'Teğmenler' nedeniyle tepkili

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.