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E. Coli (Escherichia coli) nedir, nasıl bulaşır? E.coli bakterisi tehlikeli midir?

Melek Nacar Melek Nacar
06.09.2024 21:54
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Genel olarak E. coli ya da koli basili olarak bilinen Eschericia coli, memeli hayvanların kalın bağırsağında bulunan bakterilerden biridir. Hayatı tehdit eden hastalıklara sebep olan bu virüs kolay bir şekilde bulaştığı için salgınlara neden olur.

E. Coli (Escherichia coli) nedir, nasıl bulaşır? E.coli bakterisi tehlikeli midir?

İçindekiler

  • E. Coli (Escherichia coli) nedir?
  • E. Coli (Escherichia coli) nasıl bulaşır?
  • E.coli neye neden olur?
  • E.coli bakterisi tehlikeli midir?

Virüsün en sık bulaşma yolu yiyecek kaynaklıdır. İyi pişmemiş et ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş meyve ve sebzelerden bulaşma oranı oldukça yüksektir. Çocuklarda ve yaşlılarda hastalık seyri daha ağır geçtiğinden dolayı hayatı tehdit eden virüsler arasında yer alır.

E. Coli (Escherichia coli) nedir?

Eschericha coli halk arasında koli basili olarak bilinir. E. coli memeli hayvanların fekal florasında bulunan bir bakteri türüdür. Yaygın olarak koli basili olarak adlandırılan bu virüs, ilk olarak 1885 yılında bir insan bağırsağında keşfedilmiştir. Bu virüs insan ve hayvanların bağırsağında sıklıkla görülebilir. Canlılar arasında hakkında en çok şey bilinen virüs E. coli virüsüdür.

E. Coli (Escherichia coli) nasıl bulaşır?

E. coli virüsünü evden uzak tutmanın yollarını bilmek için öncelikle virüsün nasıl bulaştığını bilmek gerekir. Eschericha koli virüsü üç ana şekilde bulaşır. Bunlar:

  • E. coli gıdalar ile bulaşabilir. Hemen tüm et çeşitlerinde bulunan bakteri, kesim esnasında hayvanların mide ve bağırsaklarından etlere bulaşabilme ihtimali taşır. Ayrıca yeşil yapraklı sebzelerden de bu virüs bulaşabilir.
  • E. coli su ile bulaşabilir. Doğru bir şekilde arıtılmamış olan sulardan bulaşma ihtimali yüksek olan bu virüs, suların içilmesiyle bulaşabilir.
  • E. coli bakteri taşıyan kişilerle temas edilerek bulaşır. Hem kişisel hem de ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda özellikle de tuvaletlerde virüs kişiden kişiye bulaşabilir.

E.coli neye neden olur?

Her bakteride olduğu gibi E. coli bakterisi de insan vücudunda olumsuz etkilere sebep olur. E. coli virüsünün sebep olduğu durumlardan biri ishal ve mide sorunlarıdır. Su numunelerinde bulunan bu bakteri suyu içen kişilerde ishal, mide bulantısı ve kusma gibi sorunlara sebebiyet verir. Bu belirtiler genellikle suyun içilmesinin sonucunda oluşur. Daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açan bu virüs, böbrek yetmezliği gibi ciddi ve hayati tehlike oluşturan sorunlara da neden olur. Ayrıca bulaşma riski yüksek olduğundan dolayı toplum sağlık riskini de artıran virüsler arasında bulunur.

E.coli bakterisi tehlikeli midir?

Memeli hayvanların bağırsaklarına büyüyebilen bu virüs için en iyi çoğalma vücut sıcaklığıdır. Eschericha coli tipleri içinde yaşadıkları hayvanlar için tehlikeli olmasalar da insana geçtikleri zaman bazı hastalıklara neden olurlar. Bu hastalıkların en başında ise sindirim sistemi hastalıkları, ishal, idrar yolu enfeksiyonları ve menenjit gibi hastalıklar bulunur. Bakteriyi taşıyan kişiyle temas da oldukça tehlikeli olduğundan dolayı kişisel hijyen ve ev hijyeni büyük bir önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
Bakteri hastalık
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