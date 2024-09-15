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E-Defter nedir, kimlere zorunludur? E-Defter başvurusu nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
12.09.2024 22:07
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E-Defter, kağıt ortamında tutulan yevmiye defteri ve defter-i kebir gibi muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini ve saklanmasını sağlayan bir uygulamadır. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hayata geçirilmiş olan bu sistem, kağıt defterlerin dijitalleştirilmesiyle mükelleflerin muhasebe işlemlerinin daha hızlı, güvenilir ve düzenli yapılmasını amaçlar. Ayrıca E-Defter'in kimlere zorunlu olduğu ve E-Defter başvurusunun nasıl yapılacağı da önemlidir.

E-Defter nedir, kimlere zorunludur? E-Defter başvurusu nasıl yapılır?

İçindekiler

  • E-Defter nedir?
  • E-Defter kimlere zorunludur?
  • E-Defter başvurusu nasıl yapılır?
  • E-Defter başvurusu nasıl yapılır?

Özel ve tüzel kişiler elektronik ortamda çeşitli belgeler hazırlayabilirler ve birçok resmî işlemi internet üzerinden gerçekleştirebilirler. Günümüzde devlete ait kurumlar ve kuruluşlar ilgili işlemler de şahsen başvuru yapmaya ya da şubelere gitmeye gerek kalmadan telefonlar ya da bilgisayarlar aracılığıyla yapılabilmektedir.

E-Defter nedir?

Firmaların tutmakla yükümlü olduğu yevmiye defterleri ya da büyük defter olarak isimlendirilen resmî belgeler, artık elektronik ortamlarda da hazırlanabilir ve arşivlenebilir hâle gelmiştir. Elektronik ortamlarda düzenlenen bu belgeler e-Defter olarak kabul edilir ve resmî geçerlilikleri bulunur.

Bir e-Dönüşüm çözümü olarak da kabul edilen e-Defterler tamamen yasaldır ve fiziksel olarak hazırlanan defterlerde yer alan tüm bilgiler bu defterlerde de yer alır. E-Defter hazırlayan işletmeler tüm muhasebe kayıtlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’na fiziken gönderme sorumluluğundan da böylece muaf tutulmuş olur.

E-Defter kimlere zorunludur?

Resmî bir belge olan e-Defter zorunluluğu bulunan bir defter türüdür. E-Fatura kapsamında olan mükellefler yıllık hesap dönemleri belirtilen miktarı geçen mükellefler ve bağımsız denetime tabi olan firmalar bu defteri tutma sorumluluğuna sahiptir.

E-Fatura kullanıcısı olmak e-Defter kullanıcısı olmanın ilk ve zorunlu koşuludur. Bir firma e-Fatura kullanıcısı değilse e-Defter uygulamasından yararlanamaz. Ancak e-Defter kullanıcıları, defterleri kağıt form olarak da saklama zorunluluğuna sahip değillerdir.

E-Defter başvurusu nasıl yapılır?

E-Defter beyanından önce başvuru yaparak e-Defter uygulamasına kayıt yaptırılması gereklidir. Başvuru koşullarına uyan kişiler e-Defter başvurusu yapabilirler. Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre defter süreçleri dijital ortamda yürütülmek durumundadır. Bunun için de firmalar e-Defter portalına başvuru yaparak üye olmalıdır.

Dijital ortamın sağladığı faydalardan biri olarak e-Defter kullanımı sayesinde firmalara herhangi bir muhasebe programına bağlı kalmadan tüm muhasebe programlarından kayıt almak sureti ile e-Defter oluşturma hakkı verir.

E-Defter başvurusu nasıl yapılır?

E-Defter başvuru koşulları doğrultusunda e-Defter elektronik başvuruları portal üzerinden yapılır. www.edefter.gov.tr adresine girilerek başvuru işlemleri tamamlanır. Tüzel kişiler e-Defter başvuru formunu doldurarak mail mührü onayı ile başvuru yapabilirler.

Tüm başvuru işlemleri hem özel hem de tüzel kişiler için elektronik imza ya da mali mühür ile yapılmalıdır. Gerçek kişiler ise başvuru yaparken yine başvuru formu doldururlar ve şahsi e mali mühürleri ile birlikte işlem yaparlar ayrıca elektronik imza kullanırlar. Başvuru tarihleri ise her yılın ilk ayı içinde olacak şekilde belirtilmiştir.

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e-devlet defter gelir idaresi başkanlığı
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