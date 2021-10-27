e-Devlet çöktü mü? e-Devlet uygulamasına neden girilmiyor?

Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede doğru bilgiye ulaşılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olan e-Devlet'e giriş yapılamıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışan kişiler hata ile karşı karşıya kalınca sistemin çöküp çökmediği araştırılır oldu. İşte merak edilenler...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Zaman zaman sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet girişinde aksamalar meydana gelebiliyor. Problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

E-DEVLET NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet giriş sayfası olan "https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir" adresine erişim sağlayarak ve talep edilen T.C. Kimlik Numaranızı, e-Devlet Şifresi gibi bilgileri girerek sisteme giriş sağlayabilirsiniz.



