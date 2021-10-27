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e-Devlet çöktü mü? e-Devlet uygulamasına neden girilmiyor?

27.10.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet, e-Devlet Kapısı ya da Dijital Türkiye ile vatandaşlara hızlı ve doğru bilgi sağlanması amaçlanıyor. Sisteme giriş yapmak isteyenler hata ile karşı karşıya kaldı. Vatandaşların en çok kullandığı uygulamaların arasında yer alan e-Devlet'in çöküp çökmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

e-Devlet çöktü mü? e-Devlet uygulamasına neden girilmiyor?

Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede doğru bilgiye ulaşılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistem olan e-Devlet'e giriş yapılamıyor. Sisteme giriş yapmaya çalışan kişiler hata ile karşı karşıya kalınca sistemin çöküp çökmediği araştırılır oldu. İşte merak edilenler...

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

Zaman zaman sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet girişinde aksamalar meydana gelebiliyor. Problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

e-Devlet çöktü mü? e-Devlet uygulamasına neden girilmiyor?

E-DEVLET NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e-Devlet giriş sayfası olan "https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir" adresine erişim sağlayarak ve talep edilen T.C. Kimlik Numaranızı, e-Devlet Şifresi gibi bilgileri girerek sisteme giriş sağlayabilirsiniz.


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e-devlet Türkiye

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