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"e-Devlet Değerlendirme" toplantısı Oktay başkanlığında yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.08.2018 19:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "e-Devlet Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi - Toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan "e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi" hedefine ilişkin yapılacaklar ele alındı

"e-Devlet Değerlendirme" toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıran, hızlandıran ve maliyetleri azaltan e-Devlet sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan devlet teşkilatına uyumuna ilişkin atılacak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşa, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

Toplantıda, yeni sistemle bazı bakanlıkların birleştirilmesi, yeni kurumların oluşturulması ve kapatılan kurumlar nedeniyle e-Devlet sisteminde yapılacak yenilikler de görüşüldü.

Dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-Devlet sistemi çalışmalarına ilişkin tüm bakanlıkların katılımıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın başkanlığında 31 Ağustos Cuma günü "e-Devlet Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirilecek.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri katıldı.

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"e-Devlet Koordinasyon Toplantısı" Cumhurbaşkanı Yardımcıısı Oktay

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