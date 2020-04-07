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  4. e-Devlet girişi ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

e-Devlet girişi ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 10:19 | Son Güncelleme

Ücretsiz maske başvuru sayfası e-Devlet paltformunda açıldı. PTT'den turkiye.gov.tr adresine taşınan sistemde kimlik bilgilerinizi girerek haftada bir 5 ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. İşte ücretsiz maske başvurusu sayfası direkt linki ve resimli başvuru rehberi...

e-Devlet girişi ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

Pazar yerleri, marketler, toplu taşıma araçları gibi başka insanlarla bir arada bulunma ihtimalinin olduğu, özellikle de kapalı mekanlara maske ile girme zorunluluğu getirildi. Bunun yanında ücretsiz maske dağıtımı için de adım atıldı. Önce PTT'nin sitesinde açılan başvuru ekranı toğunluk nedeniyle e-Devlet'e taşındı. Peki e-Devlet girişi ile ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ucretsiz maske basvurusu

Yukarıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfada kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. "Aile Bireyi Ekle" butonu ile Ailenizdeki 20-65 yaş aralığındaki diğer bireyleri de başvurunuza ekleyebilirsiniz.

Güvenlik sorusunu cevaplamakta sıkıntı çekerseniz, kutunun yanındaki dönen oklar işaretine tıklayarak yeni bir güvenlik sorusu gelmesini sağlayabilirsiniz.

Son olarak "Maske Siparişi Ver" düğmesine tıklyıp başvurunuzu sonlandırmadan önce hemen bu düğmenin üzerindeki metnin solunda yer alan küçük kutuya tıklamayı unutmayın. Bu kutuya tıklayarak verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onaylamış oluyorsunuz.

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E Devlet ücretsiz maske başvurusu e devlet girişi

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