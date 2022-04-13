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e-Devlet hacklendi mi? e-Devlet altyapısından veri sızıntısı mı yapıldı? e-Nabız kimlik bilgileri çalındı mı?

13.04.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Devlet hacklendi mi? Sorusunun yanıtı sosyal medyada çıkan iddialar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İddialar sonrası telaş yapan birçok kişi internette e-Devlet hacklendi mi? e-Devlet altyapısından veri sızıntısı mı yapıldı? e-Nabız kimlik bilgileri çalındı mı? sorularının yanıtına ulaşmak için internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısından açıklama geldi. İşte detaylar...

e-Devlet hacklendi mi? e-Devlet altyapısından veri sızıntısı mı yapıldı? e-Nabız kimlik bilgileri çalındı mı?

e-Devlet hacklendi mi? 13 Nisan 2022 Çarşamba (bugün) internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sitenin altyapısından veri sızıntısı yapıldığı yönünde sosyal medyada çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Peki e-Devlet hacklendi mi? e-Devlet altyapısından veri sızıntısı mı yapıldı? e-Nabız kimlik bilgileri çalındı mı? Açıklamalar peş peşe geldi. Konuya ilişkin bilgilere ve yapılan açıklamalara haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET HACKLENDİ Mİ?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), sosyal medyada 'E-Devlet'te kimlik kartı verileri sızdırıldı' paylaşımlarına ilişkin yapılan açıklamada smz konusu iddialar yalanlandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına' dair iddialara ilişkin, yapılan testler sonucunda NVİGM'nin güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğunun raporlandığı, ayrıca verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığının tespit edildiği belirtildi.

E-DEVLET ALTYAPISINDAN VERİ SIZINTISI MI YAPILDI?

İddialara ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı e-Devlet Kapısından geldi.

Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“12.04.2022 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı veri sızıntısı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı alt yapısında herhangi bir veri sızıntısında rastlanmamıştır. e-Devlet kapısı vatandaşlarımıza yönelik nüfus, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görseli, biyometri, aile, eğitim, çalışma veya sağlık verisi gibi verileri tutmamaktadır; bu verileri tutan sistemleri erişim sağlayan bir kapı niteliğindedir”

Servis edilen sahte Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı görsellerinin, kamuoyunca bilinen bilgiler kullanarak sahte kimlik kartı oluşturma uygulamaları vasıtasıyla üretildiği anlaşıldığı belirtildi.

Yazılı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Siber güvenliğin ana öznesi bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. Dijital altyapımızın güvenliği ve bireylere yönelik siber güvenlik farkındalığı çalışmalarını tüm kurumlarımız işbirliği içinde faaliyet yürütmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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