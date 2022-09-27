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e-Devlet işsizlik maaşı iptali: İŞKUR işsizlik ödeneği iptali nasıl yapılır?

26.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR işsizlik maaşı alırken iptal gerçekleştirmek isteyen bireylerin, yeni işe girme ya da yaşlılık aylığı alma gibi gerekçeleri olmalıdır. Nitekim bu doğrultuda işsizlik ödeneği, İŞKUR tarafından bir daha verilmemek üzere kesilmektedir. e-Devlet işsizlik maaşı iptali nasıl yapılır?

e-Devlet işsizlik maaşı iptali: İŞKUR işsizlik ödeneği iptali nasıl yapılır?

Birçok kişinin sorguladığı işsizlik ödeneği iptali, düzenli olarak yapılan denetim sayesinde otomatik olarak gerçekleştirilir. Dolayısıyla işsizlik maaşı alırken yeni bir işe giren veya yaşlılık aylığı getirisi olan kişilerin ödenekleri İŞKUR tarafından kesilir. İşsizlik maaşı dondurulduktan sonra yeniden işsiz kalan bireyler ise ödeneklerini kaldığı yerden almaya devam edebilir.

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e-Devlet işsizlik maaşı iptali nasıl yapılır?

Kimi durumlarda bireyler, işsizlik maaşı almaya başladıktan sonra yeni bir işte çalışmaya başlayabilir. Bu gibi durumlarda işsizlik maaşının iptali yapılmalıdır. İŞKUR işsizlik ödeneği iptali için başvuru sürecinde olduğu gibi iki farklı yol izlenebilmektedir. İlk seçenek, ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden dilekçe doldurularak işsizlik maaşı iptali isteğinin bildirilmesidir. Bununla birlikte İŞKUR birimlerine gidilerek işsizlik maaşı iptalinin yüz yüze gerçekleştirilmesi de mümkündür.

İşsizlik maaşı iptali için nereye başvurulur?

Günümüzde sayısız işlemin yürütülmesi için kolaylık sağlayan e-Devlet, İŞKUR ile ilgili faaliyetlerde de kullanılıyor. Dolayısıyla işsizlik maaşı başvuru süreci ile işsizlik ödeneği iptali konusunda e-Devlet platformunun kullanılması mümkün. Bu bağlamda kişiler, işsizlik maaşı alırken yeni bir işe girdikleri veya işsizlik ödeneğini dondurmak istedikleri takdirde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilir. Ayrıca işsizlik maaşı aktifken yaşlılık aylığı almaya başlama veya yeni bir işe girme durumu olan kişilerin işsizlik ödenekleri denetim sonucunda işsizlik maaşı kesilmektedir.

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İşsizlik maaşı dondurulur mu?

e-Devlet veya İŞKUR platformları üzerinden başvurulabilen işsizlik maaşının nasıl iptal edildiği gibi hangi yöntemle dondurulabildiği de sıkça araştırılmaktadır. Ancak işsizlik ödeneğinin dondurulması, iptal edilmesinden daha karmaşık olan bir konudur. İşsizlik maaşı alırken çalışmaya başlayan sigortalılar için maaş dondurma işlemi süreci farklılık gösterir. Bu sürece yönelik iki ayrı durumu şöyle açıklayabiliriz:

  • Kişi işsizlik ödeneği alırken yeni işe başladığında şartlar henüz karşılanmadan işten çıkarılabilir. Bu durumda kişinin, işsizlik ödeneğini kaldığı yerden almaya devam edebilir.
  • Kişinin işsizlik maaşı alırken yeni bir işe girer ve belli bir süre sonra bu iş hayatının sonlanırsa tekrardan işsizlik ödeneği başvurusu yapıp işsizlik maaşı alabilir.
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