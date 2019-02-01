e-Devlet kapısı turist rehberlerine açıldı

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turistlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla "Turist Rehberi Başvuru ve Takip Sistemi Projesi" hayata geçirildi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 21 Ocak itibarıyla hayata geçirilen projeyle turist rehberliğiyle ilgili elden ve şahsen yapılan pek çok işlem artık elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Turist Rehberi Başvuru ve Takip Sistemi Projesi ile ilk kez "turist rehberi ruhsatnamesi" başvurusunda bulunmak isteyenler de işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Proje ile turist rehberleri dil puanını, Adalet Bakanlığı adli sicil belgesini, banka dekont bilgilerini, ÖSYM dil puanını, TUREB dil, bölge, rehberlik bilgilerini sisteme ekleyebilecek.

- Başvurular da sistemden takip edilecek

Turist rehberleri, ruhsatnamelerine "bölge" eklemek için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Banka dekont bilgileri ve TUREB dil, bölge, rehberlik bilgilerinin tümünü e-Devlet üzerinden paylaşabilme imkanına kavuşan rehberler, ruhsatnamelerindeki diploma bilgilerini elektronik ortamda güncelleyebilecek, Yükseköğretim Kurulu öğrenim durum belgesini sisteme sunabilecek.