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e-Devlet kapısı turist rehberlerine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:42 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Turist Rehberi Başvuru ve Takip Sistemi Projesi" ile rehberler, ruhsatname başvurusu, ruhsatnamelere dil puanı, bölge, eğitim, kimlik bilgileri ekleme gibi işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden yürütebilecek - Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş: - "Bu uygulama, 10 bin 733 turist rehberiyle rehber adaylarının iş ve işlemlerini e-Devlet uygulamasına taşıyarak, matbu evrak kullanımını ortadan kaldıracak"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turistlerin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla "Turist Rehberi Başvuru ve Takip Sistemi Projesi" hayata geçirildi.

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 21 Ocak itibarıyla hayata geçirilen projeyle turist rehberliğiyle ilgili elden ve şahsen yapılan pek çok işlem artık elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Turist Rehberi Başvuru ve Takip Sistemi Projesi ile ilk kez "turist rehberi ruhsatnamesi" başvurusunda bulunmak isteyenler de işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Proje ile turist rehberleri dil puanını, Adalet Bakanlığı adli sicil belgesini, banka dekont bilgilerini, ÖSYM dil puanını, TUREB dil, bölge, rehberlik bilgilerini sisteme ekleyebilecek.

- Başvurular da sistemden takip edilecek

Turist rehberleri, ruhsatnamelerine "bölge" eklemek için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Banka dekont bilgileri ve TUREB dil, bölge, rehberlik bilgilerinin tümünü e-Devlet üzerinden paylaşabilme imkanına kavuşan rehberler, ruhsatnamelerindeki diploma bilgilerini elektronik ortamda güncelleyebilecek, Yükseköğretim Kurulu öğrenim durum belgesini sisteme sunabilecek.

Ruhsatnamelerindeki kimlik bilgilerini güncellemek (soyadı değişikliği gibi) için de e-Devlet'i kullanabilecek olan rehberler, İçişleri Bakanlığının istediği kimlik ve adres bilgilerinin tümünü yükleyebilecek.

Başvurularının sonucunu sistemden takip edebilecek turist rehberleri, sahip oldukları ruhsatname üzerinde yer alacak barkodla turist rehberi ruhsatname doğrulama belgesine, e-Devlet'ten ulaşabilecek.

Turist rehber ve rehber adayları "https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-bakanligi" ile "https://erehberbasvuru.kultur.gov.tr/" adreslerinden sistemi kullanabilecek.

- "Bürokrasinin azaltılmasında önemli bir adım"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, projenin bürokrasinin azaltılmasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

İbiş, "Bu uygulama, 10 bin 733 turist rehberi ile rehber adaylarının iş ve işlemlerini e-Devlet uygulamasına taşıyarak, matbu evrak kullanımını ortadan kaldıracak." dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Okan İbiş Turist rehberleri

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