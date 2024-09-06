E-Devlet kolay adres (KOLAS) sorgulama nedir, ne işe yarar? E-Devlet Kolay adres (KOLAS) sorgulama nasıl yapılır?

Devletin bir hizmeti olan e-Devlet sistemi, web sitesi ya da mobil cihazlara indirilebilen resmî e-Devlet uygulaması aracılığıyla kullanılabilen bir sistem. Vatandaşların işlemlerini hızlandıran ve hayatını kolaylaştıran bu hizmet sayesinde çeşitli resmî kurumlara direkt olarak ulaşılabildiği gibi birçok işlem de bu sistem üzerinden yürütülebiliyor ve takibi yapılabiliyor.

KOLAS nedir?

Açılımı kolay adres tanımlama olan ve kolay adres tanımlamanın baş harflerinden oluşan kısaltması ile KOLAS şeklinde isimlendirilen bu hizmet, kısa süre önce başlatılmasına rağmen kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Finansal işlemleri son derece kolay ve hızlı bir hâle getiren bu hizmet sayesinde kişiler banka hesap numaralarını ve çeşitli kolay hatırlanabilir olan bilgilere eşleştirme yaparak işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilmektedirler.

Kolay adres ya da KOLAS, kişilerin IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) veya hesap bilgilerini paylaşmaya gerek kalmadan iletişim bilgilerini, yani cep telefonu numarası e posta adresi, kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası gibi bilgilerini hesaplarına tanımlamalarını ve para aktarımlarını daha hızlı bir şekilde yapmalarını sağlar.

KOLAS ne işe yarar?

Kişisel bilgileri tek bir ekranda görüntülemeyi ve finansal işlemleri hızlandırmayı sağlayan KOLAS e-Devlet üzerinden sunulan bir hizmettir. Bankacılık işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek amacı ile geliştirilmiştir.

Kısa bir süre önce BKM (Bankalar Arası Kart Merkezi) ve TCMB (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) tarafından duyurulan ve yine onların geliştirmiş olduğu FAST sisteminin bir bileşeni olarak sunulan KOLAS birçok ödeme sırasında kullanılabilmektedir.

E-Devlet kolay adres (KOLAS) sorgulama nedir?

E-devlet kolay adres sorgulama hizmeti, kişilerin farklı bankalardaki ya da elektronik finans kuruluşlarındaki kolay adres bilgilerini tek bir platform üzerinden sorgulayabilmesine yardımcı olur. Kısa süre önce duyurulmasına rağmen ilgi gören e-Devlet kolay adres (KOLAS) sorgulama hizmeti kullanıcılarına zaman kazandırmaktadır.

E-Devlet kolay adres (KOLAS) sorgulama ne işe yarar?

E-Devlet üzerinden sunulan kolay adres (KOLAS) sorgulama hizmeti, bankacılık işlemlerinde kolay adres sistemi kapsamında tanımladığınız adreslerinizi (T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, e-posta adresi gibi) tek ekranda sorgulamanıza ve yönetmenize olanak tanır.

E-Devlet kolay adres (KOLAS) sorgulama nasıl yapılır?

e-Devlet üzerinden kolay adres (KOLAS) sorgulama yapabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır: