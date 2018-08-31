HABER

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirildi - Toplantıda e-Devlet'in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması yönünde karar alındı

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-Devlet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından takip edilecek yeni yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulduğu toplantıda, e-Devlet'in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu da ele alındı.

Toplantıda e-Devlet'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, toplantıda Türkiye'nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşlara, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

Oktay başkanlığındaki toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "e-Devlet Koordinasyon Toplantısı"

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan Didem Soydan'a şoke eden sözler

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Rahatsızlık duyuyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli mesajlar

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı! Partiyi teslim etmem

Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun gündeme damga vuran sözlerine AK Parti'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.