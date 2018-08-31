e-Devlet Koordinasyon Toplantısı yapıldı

e-Devlet Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda dijital dönüşümün en önemli unsuru olan e-Devlet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından takip edilecek yeni yol haritası belirlendi.

Görevlendirmeler ve iş takviminin oluşturulduğu toplantıda, e-Devlet'in siber güvenlik ve entegre veri tabanı boyutu da ele alındı.

Toplantıda e-Devlet'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ivedilikle entegrasyonunun ve tüm hizmetlerin bir yıl içinde elektronik ortamda sağlanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, toplantıda Türkiye'nin dijital dönüşümünün e-Devlet sistemi üzerine inşa edileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedeflerden biri olan e-Devlet sisteminin etkinleştirilmesi, vatandaşlara, kamu kurumlarına, üniversiteler, belediyeler, meslek örgütleri ve iş dünyasına verilen hizmetleri hızlandıracak.

Oktay başkanlığındaki toplantıya ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, bakan yardımcıları ve bürokratlar katıldı.

