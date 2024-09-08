E-Devlet nakil işlemleri nasıl yapılır? E-Devlet'ten nakil kaç gün sürer?

E-Devlet sistemi, her Türk vatandaşına verilen kişiye özel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılabilen ve birçok resmî kurum ve kuruluşa ulaşılabilen bir sistemdir. Bir seferliğine tüm PTT şubelerinden alınabilen şifre ile girilebilen e-Devlet sistemi üzerinden resmî kurumlara ve kuruluşlara gitmeden ya da çağrı merkezlerine gitmeden randevu da alınabilir. Okuldan okula nakil işlemleri de yine e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

E-Devlet nakil işlemleri nasıl yapılır?

E-Devlet nakil işlemi, bir öğrencinin mevcut okulundan başka bir okula nakil edilebilmesi için kullanılan bir işlemdir. Nakil işlemleri öğrencilerin e-Okul sistemine kayıt edilmiş oldukları okul dışında başka bir okula gitmek istedikleri zaman kullanılabilmeleri için geliştirilmiştir.

Geçiş ve nakil işlemi yapabilmek için şahsen okula gidilerek dilekçe verilmesi de mümkün olur. Ancak bu işlemi daha hızlı ve daha kolay yapabilmek için e-Devlet sistemi kullanılabilir. E-Devlet üzerinden işlem yapılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

E-Devlet sistemine şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapılır.

Açılan sayfada görülen menüden kamu kurumları başlığı tıklanır.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) seçilir ve tıklanır.

MEB öğrenci nakil işlemi seçeneği seçilir.

Ekrana gelen öğrenci listesinden nakil işlemi yapılacak olan öğrencinin adı bulunur ve seçilir.

"Veli Nakil Sistemine Bağlan" butonu tıklanır.

Açılan sayfada tamam butonu tıklanır.

Nakil nedeni olarak veli isteği seçilir.

Nakil gideceği tür kısmından okul türü seçilir.

İl ve ilçe seçimi yapılır.

Okul başvuru okulu bölümünden bulunarak seçilir.

Nakil gidebilir yazan yerin başındaki kutucuk işaretlenir.

Başvuruyu kaydet seçeneği tıklanır.

E-Devlet'ten nakil kaç gün sürer?

Tüm adımlar tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen başvurunun takibi de yapılmalıdır. Takip süreci yine e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilerek yapılabilir. Red işlemi ya da onay işlemi nakil talep edilen okulun müdürlüğü tarafından yapılır. Başvuru yapılan ay bitmeden son iş gününe dek çalışma saatleri içinde sonuçlandırılır.

Sonuç belirlendiğinde aynı gün okulun adı da ilan edilir. Nakil talebi sistem üzerinden takip edilmelidir. Bir süredir nakil başvurularının değerlendirilmesi 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Son tarih ise başvuru yapılan ayın son iş günü olarak ifade edilmiştir. Başvuru için süreçler haftalık ise o haftanın ilk iş günü içinde aylık ise de ayın ilk iş günü içinde başlar. Bu nedenle başvuru sonucu 1 hafta ya da 1 ay içinde belli olabilir.