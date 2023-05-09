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E DEVLET OY KULLANMA YERİ SORGULAMA: Nerede oy kullanacağım, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? YKS e Devlet seçim yeri ekranı

09.05.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E devlet oy kullanma yeri sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi hız kazandı. YSK tarafından yayımlanan verilere göre 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplamda 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. Birçok kişi internette "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? İşte, YKS e Devlet oy kullanma yeri sorgulama ekranı...

E DEVLET OY KULLANMA YERİ SORGULAMA: Nerede oy kullanacağım, seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? YKS e Devlet seçim yeri ekranı

Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını kullanacak. E devlet oy kullanma yeri sorgulama ekranı ve "Nerede oy kullanacağım?" sorusu seçim günü yaklaşırken arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıkları arasında yer alıyor. Heyecanla beklenilen Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başına gidecek. Seçimler için geri sayım sürüyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, YKS e Devlet oy kullanma yeri sorgulama ekranı...

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NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim sandık görevli

E DEVLET OY KULLANMA YERİ NASIL SORGULANIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

seçim zarfı

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

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Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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