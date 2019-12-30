E-devlet sayesinde bulduğu kişinin babası olduğu kesinleşti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de oturan ve annesinin kendisine babasının asker olduğunu, yıllar önce çatışmada hayatını kaybettiğini söylediği Kenan Bintaş (53), e-devlet sistemindeki 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinde baba tarafından kimseye rastlamayınca şüpheye düştü. Bintaş'ın ısrarı üzerine annesi, babasının Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan emekli öğretmen İbrahim Fazlıoğulları olduğunu söylemesi üzerine açtığı babalık davası sonuçlandı. DNA sonuçlarının pozitif çıkması üzerine mahkeme, Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti.

60'lı yıllarda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi yakınlarındaki kuru temizlemecide çalışan G.B. (74), fakültede eğitim gören İbrahim Fazlıoğulları ile ilişki yaşamaya başladı. Çift bir süre sonra ayrılınca, G.B. Almanya'da işçi olarak çalışmak için başvuru yaptı. G.B., Almanya'ya gitmek için prosedür gereği kendisine yapılan tetkiklerde, hamile olduğunu öğrendi ve durumu Fazlıoğulları'na söyledi. İddiaya göre, Fazlıoğulları bu durumla ilgilenmedi. Karnının şişmeye başlaması üzerine ailesinin tepkisinden çekinen G.B., İzmir'e yerleşti. Bir süre sonra doğum yapan G.B., bebeğine 'Kenan' ismini verdi ve kendi nüfusuna kaydettirdi. Nüfus kayıt işlemleri sırasında da oğlunun nüfusundaki 'baba adı' kısmına Mithat Bintaş yazdırdı ve ona da soy ismini babasından aldığını söyledi. Anne G.B., "Baban askerdi ve çatışmada öldü. Seni hiç istememişti, sevmiyordu ve ben de bu yüzden tüm fotoğraflarını yaktım" diyerek büyüttüğü oğlu Kenan Bintaş'a, yıllarca gerçeği söylemekten çekindi.

E-DEVLET SAYESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Kenan Bintaş, 2018'in Şubat ayında e- devlet sisteminden başlatılan 'alt soy-üst soy sorgulama' hizmetinden faydalandı. Bintaş, burada yaptığı sorgulamada, Bintaş soyismi haricinde kimseye rastlayamayınca şüpheye düştü ve durumu annesine söyledi. Annesinden kaçamak cevaplar alan Kenan Bintaş, şüpheleri artınca nüfusa kayıtlı olduğu Balıkesir'in Karesi ilçesindeki kırsal Tatlıpınar Mahallesi'nde 'Mithat' ismindeki babası hakkında araştırma yaptı. Burada da babasının izine rastlayamayan Bintaş, eve gelip annesinden doğruyu söylemesini istedi. Israrları üzerine annesi, durumu anlattı. Anne G.B., oğluna, babasının İbrahim Fazlıoğulları adında emekli bir öğretmen olduğunu söyledi. Bunun üzerine Kenan Bintaş, babasıyla yüzleşmek için tekrar Balıkesir'e gitti. Ayvalık ilçesinde izine rastladığı İbrahim Fazlıoğulları ile sahil kenarında konuştu. Ancak Fazlıoğulları, iddiaya göre Kenan Bintaş'a, "Seni resmi olarak kütüğüme alamam. Benim bir ailem ve 2 çocuğum, kurulmuş bir düzenim var. Kullandığım arabayı sana vereyim, bir tane de daire alayım. Sana ancak maddi olarak yardım edebilirim ama kütüğüme alamam" dedi.

'G.B.'Yİ TANIMIYORUM'

Bunun üzerine Bintaş, avukat Varol Turbay aracılığıyla Fazlıoğulları'na, 10 Mayıs 2018'de, İzmir 12'nci Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Mahkemeye ifade veren İbrahim Fazlıoğulları, "Ben bu adamı ve G.B.'yi hiç tanımıyorum ve hayatımda da daha önce hiç görmedim. Hakkımdaki iddialar da tamamen gerçek dışıdır" dedi.

BABALIK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, önce Bintaş ile Fazlıoğulları arasında, ardından da annesi arasında DNA karşılaştırılması yapılmasını istedi. Bunun üzerine Adli Tıp Kurumu aracılığıyla yapılan testler, yüzde 99.99 pozitif çıktı. Açılan davanın son duruşmasında, mahkeme gelen DNA raporlarını gerekçe göstererek Fazlıoğulları'nın, Bintaş'ın babası olduğuna hükmetti. Bintaş, babalık davası için mahkemeye başvurduğu dönemde, İzmir 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de 'babalığın benimsenmemesi' nedeniyle, babasız geçirdiği her yıl için 10 bin TL olmak üzere 530 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Şimdi, bu davanın sonucu bekleniyor.

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