e-Devlet seyahat izin belgesi alma | Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

Milyonlarca vatandaş “tam kapanma” sürecinde, zorunlu haller sebebiyle dışarı çıkmak veya şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmek için ise zorunlu halleri bildirerek e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. Emniyet güçlerinin pek çok noktada yaptığı kontrollerde bu seyahat izin belgesinin gösterilmesi zorunlu tutuluyor. Bu belgeye sahip olmayan vatandaşlar ise cezaya tabi tutuluyor. Pek çok vatandaş e-Devlet üzerinden alınan seyahat izin belgesinin ne kadar süre ile geçerli olduğunu merak ediyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirlerarası seyahat izin belgesi internet üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığıyla kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;

Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.