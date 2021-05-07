HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. e-Devlet seyahat izin belgesi alma | Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

e-Devlet seyahat izin belgesi alma | Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

07.05.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan gününde başlayan ve 17 Mayıs tarihine kadar geçerli olan “tam kapanma” sürecinin ilk haftası geride kaldı. Bu süreçte sokağa çıkma yasaklarından marketlerde sadece gıda ve hijyen ürünlerinin satılmasına kadar birçok yasak devreye girdi. Bunlardan bir tanesi de seyahat yasakları oldu. Vatandaşların şehir değiştirmeleri, e-Devlet’ten alınacak olan seyahat izin belgesine tabi tutuldu. Peki e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi nasıl alınır?

e-Devlet seyahat izin belgesi alma | Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

Milyonlarca vatandaş “tam kapanma” sürecinde, zorunlu haller sebebiyle dışarı çıkmak veya şehir değiştirmek zorunda kalıyor. Sorunsuz bir şekilde seyahat edebilmek için ise zorunlu halleri bildirerek e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi alınması gerekiyor. Emniyet güçlerinin pek çok noktada yaptığı kontrollerde bu seyahat izin belgesinin gösterilmesi zorunlu tutuluyor. Bu belgeye sahip olmayan vatandaşlar ise cezaya tabi tutuluyor. Pek çok vatandaş e-Devlet üzerinden alınan seyahat izin belgesinin ne kadar süre ile geçerli olduğunu merak ediyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

1

Şehirlerarası seyahat izin belgesi internet üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığıyla kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;

2

Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.

Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise seyahat talebinize en uygun olan seçeneği seçmeniz gereklidir.

seyahat yasağı1

Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.

Daha sonra formda istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurduktan ve doğruluğundan emin olduktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

e-DEVLET BAŞVURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı'Acısını saklayan Harold' koronavirüse yakalandı
Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?Adnan Şensoy kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
e-devlet tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.