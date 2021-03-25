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  4. e-Devlet sosyal yardım desteği başvuru sonuçları | Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı? Bakan açıkladı!

e-Devlet sosyal yardım desteği başvuru sonuçları | Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı? Bakan açıkladı!

25.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada sosyal destek yardımları kapsamında 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon TL’yi geçen ödeme yapacaklarını açıkladı. Buna göre, Mart ayına ilişkin şartlı eğitim/şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık desteği kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını açıkladı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 271 milyon 114 bin TL, kronik rahatsızlık sahiplerine ise 3 milyon 188 bin TL yardım yapıldığını duyurdu. Detaylar haberimizde…

MART AYI SOSYAL YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız” dedi.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.

e-DEVLET SOSYAL YARDIM DESTEĞİL BAŞVURU SORGULAMA

e-DEVLET SOSYAL YARDIM DESTEĞİL BAŞVURU SORGULAMA
Sosyal yardım desteğine başvuran vatandaşar, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinde TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, başvuru sonuçlarını sorgulayabilirler.
Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk

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