e-Devlet sosyal yardım desteği başvuru sonuçları | Mart ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yattı mı? Bakan açıkladı!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 271 milyon 114 bin TL, kronik rahatsızlık sahiplerine ise 3 milyon 188 bin TL yardım yapıldığını duyurdu. Detaylar haberimizde…
MART AYI SOSYAL YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2.665.282 fayda sahibine 271.114.355,00-TL ödeme yapılacağını açıkladı.
Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, 1.929 ihtiyaç sahibine 3.188.064,78 TL destekte bulunacağız” dedi.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
e-DEVLET SOSYAL YARDIM DESTEĞİL BAŞVURU SORGULAMA
Sosyal yardım desteğine başvuran vatandaşar, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinde TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, başvuru sonuçlarını sorgulayabilirler.