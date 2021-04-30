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  4. E-devlet'te 'seyahat izin belgesi' yoğunluğu! İlk günden çöktü

E-devlet'te 'seyahat izin belgesi' yoğunluğu! İlk günden çöktü

30.04.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanma sürecinde şehir dışına seyahat edecek kişilerin e-devlet üzerinden 'seyahat izin belgesi' alabileceğini duyurmuştu. Ancak kısıtlamanın ilk gününde, sistemdeki teknik aksaklık nedeniyle işlem yapılamadığı görüldü.

E-devlet'te 'seyahat izin belgesi' yoğunluğu! İlk günden çöktü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi tüm Türkiye'de başladı.

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Genelgeye göre, 17 günlük tam kapanma sürecinde şehir dışına seyahat edecek kişilerin e-devlet üzerinden 'seyahat izin belgesi' alabileceği duyurulmuştu. Ancak kısıtlamanın ilk gününde, sistemdeki teknik aksaklık nedeniyle işlem yapılamadığı görüldü.

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e-devlet tam kapanma

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