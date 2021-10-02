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  4. e-Devlet'te yeni hizmet! "Çalışma Hayatım" uygulaması devrede

e-Devlet'te yeni hizmet! "Çalışma Hayatım" uygulaması devrede

02.10.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "Çalışma Hayatım" uygulamasının e-Devlet'te hizmete girdiğini duyurdu.

e-Devlet'te yeni hizmet! "Çalışma Hayatım" uygulaması devrede

Yeni hizmet hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor. dedi.

Uygulama üzerinden birçok işlem yapılacağını belirten Koç, "Bu hizmetle artık tüm vatandaşlarımız sağlık modülünden, sağlık güvencesi hak sahipliğini sorgulayabilecek, tedavi bilgileri, reçete bilgileri, ilaç kullanım sürelerini görebilecek, optik cam/çerçeve, diş protez hakkı ve medikal malzeme bilgilerine erişip istirahat raporlarını görebilecekler." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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