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  4. e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı yeniden açıldı! Dikkat çeken detay

e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı yeniden açıldı! Dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kamuoyunda tartışmalara neden olan e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı, ölüm sebebi bölümü boş bırakılarak yeniden erişime açıldı.

e-Devlet'teki vefat sorgulama ekranı yeniden açıldı! Dikkat çeken detay

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da 20 kişi hayatını kaybetti. Bu isimler e-Devlet'te var" paylaşımı ile kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan e-Devlet'teki İBB vefat sorgulama ekranı, ölüm sebebi boş bırakılarak yeniden erişime açıldı.
Tartışmalar e-Devlet'te Vefat Bilgisi Sorgulama ekranında 28 Mart'taki listede Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının, Sağlık Bakanlığı'nca aynı gün açıklana koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısından yüksek olması nedeniyle alevlenmişti.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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İBB MEZARLIKLAR DAİRE BAŞKANI SEHVEN GİRİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'ye konuşan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, cumartesi günü yeni uygulamaya başladıkları sistemde "bulaşıcı hastalık" kaydı ile gelen tüm ölümlerin sisteme sehven "Covid-19" olarak girildiğini belirterek doğru verinin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar olduğunu söylemişti.

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E Devlet vefat sorgulama ekranı koronavirüs

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