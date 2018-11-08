E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulan pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri, www.turkiye.gov.tradresi üzerinden yapılabilecek.
www.turkiye.gov.tr sitesinde yer alan bilgiye göre, e-Devlet Kapısı üzerinde yeni hizmetler kullanıma sunuldu. Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce sunulanhizmetlerden pasaport ve sürücü belgesi başvuru durumu sorgulama işlemleri,e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için postaneden bir e-Devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Şifrenizi PTT şubelerinden edinebilirsiniz. Sisteme de T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz. Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir. Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.
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