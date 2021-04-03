HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat: Onaylanmadan yola çıkmayın

E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat: Onaylanmadan yola çıkmayın

03.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona virüs risk değerlendirme haritasında "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrolleri yapıldı.

1/

Korona virüs risk değerlendirme haritasında "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale’de, sürücü ve yolcuların "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrolleri yapıldı. E-Devlet üzerinden başvuru yapıp onaylanmadan seyahat eden bazı kişilere de cezai işlem uygulandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs risk değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, vaka sayılarındaki artış nedeniyle "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alıyor. Valilik koordinesindeki İl Salgın Denetim ekipleri, polis eşliğinde denetimlerini kent genelinde sürdürdü. Araçların tek tek durdurulduğu denetimlerde, seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" sorgulandı.

Onaylanmadan yola çıkmayın uyarısı
"Seyahat izin belgesi" bulunduran kişilerin geçişine izin verildi. Bazı sürücüler, E-Devlet üzerinden "seyahat izni" başvurusu yapıp onaylanmadan sokağa çıktığı gerekçesiyle cezadan kurtulamadı. Görevliler, başvurunun yeterli olmadığını ve onaylanmadan seyahat etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasına ilk kez yakalananlara "uyarı" verilirken, birden fazla kısıtlamayı ihlal edenlere de 3 bin 150 ile 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde oluşturulan kontrol noktasındaki denetime Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu da katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacakBioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak
Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklamaGörenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Büyük operasyon! Tam 4 milyon dolar ele geçirildi

Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

İstanbul'da denizdeki çekilme endişelendirdi! Uzman isim açıkladı: Deprem belirtisi mi?

Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

Gergerlioğlu hakkında yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.