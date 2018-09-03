E-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır? 2018 üniversite elektronik kayıtl tarihleri nedir?

2018 üniversite kayıtları bugün itibariyle başladı. ÖSYM tarafından 31 Ağustos'ta açıklanan YKS yerleştirme sonuçları sonrasında üniversite kayıt başlangıç tarihi heyecanla bekleniyordu. Öğrenciler, kazandıkları bölümlere kayıtlarını yapmak için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Şimdi e-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır, üniversite kayıt tarihleri nedir merak ediyorlar. İşte üniversite kayıt tarihleri, e-devlet üniversite kayıt tarifi ve üniversite kayıt için gereken belgeler...
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bugün başlayan üniversite kaydınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr)'e giriş yapmanız gerekiyor. Eğer şifreniz yok ise en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. E-devlete giriş yaptıktan sonra anasayfayda arama kısmına üniversite kayıt yazarak veya https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit linkine tıklayarak yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.
E-devletten yapacağınız üniversite kaydı sonrasında Üniversite Elektronik Kayıt Belgenizin barkodlu çıktısını alabilirsiniz. Elektronik kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yerleşilen üniversitenin internet (web) sayfasındaki duyurular takip edilmelidir. Elektronik kayıt işlemini tamamlayan adayların ayrıca üniversitelerine giderek kayıt yaptırmalarına gerek yoktur.
Tüm devlet üniversitelerine (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi hariç) ve aşağıda listelenmiş vakıf üniversitelerine elektronik kayıt yapabilirsiniz.
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
MEF ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ
SANKO ÜNİVERSİTESİ
TED ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
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