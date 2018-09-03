E-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır? 2018 üniversite elektronik kayıtl tarihleri nedir?

2018 üniversite kayıtları bugün itibariyle başladı. ÖSYM tarafından 31 Ağustos'ta açıklanan YKS yerleştirme sonuçları sonrasında üniversite kayıt başlangıç tarihi heyecanla bekleniyordu. Öğrenciler, kazandıkları bölümlere kayıtlarını yapmak için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Şimdi e-devlet üzerinden üniversite kaydı nasıl yapılır, üniversite kayıt tarihleri nedir merak ediyorlar. İşte üniversite kayıt tarihleri, e-devlet üniversite kayıt tarifi ve üniversite kayıt için gereken belgeler...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

E-DEVLETTEN ÜNİVERSİTE KAYIT NASIL YAPILIR?

Bugün başlayan üniversite kaydınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için e-devlet (https://www.turkiye.gov.tr)'e giriş yapmanız gerekiyor. Eğer şifreniz yok ise en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. E-devlete giriş yaptıktan sonra anasayfayda arama kısmına üniversite kayıt yazarak veya https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit linkine tıklayarak yönergeleri takip etmeniz gerekiyor.