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e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma... HES kodu blokeli ne demek? HES kodu uygulaması indirme! HES kodu nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.10.2020 09:16 | Son Güncelleme

Artık birçok yerde HES kodu zorunlu hale geldi. Hayat Eve Sığar sloganının baş harflerinden oluşturulan ve T.C. kimlik numarasına göre her vatandaşa verilen HES kodu merak konusu oldu. İDO ve otobüs gibi şehirler arası yolculuklarda HES kodunun zorunlu olması vatandaşların merakını artırdı. HES kodu nedir, SMS ile nasıl alınır araştıranlar için, HES kodu alma detaylarını ve HES kodu blokesi ne demek paylaşıyoruz. İşte HES kodu nasıl alınır detayları!

e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma... HES kodu blokeli ne demek? HES kodu uygulaması indirme! HES kodu nedir?

Koronavirüs salgınıyla hayatımıza giren Hayat Eve Sığar sloganının baş harfleri bir süre sonra HES koduna dönüştü. Otobüste şehirler arası yolculuğa çıkarken, uçakta ya da İDO kullanırken bile istenen HES kodu zorunlu mu araştırması yapan vatandaşlara, artık zorunlu hale geldiğini ve birçok işlem sıraHES kodu nasıl alınırsında talep edildiğini belirtelim. Sınav başvurularında da istenen HES kodunun bir süre geçerlilik tarihi bulunuyor. Peki , SMS ile HES kodu alma yöntemi nedir? İşte HES kodu hakkında tüm detaylar...

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Tüm dünyayı saran koronavirüsün ardından Türkiye'de vatandaşların evde kalması ve salgının önlenmesi için Hayat Eve Sığar sloganı bulunmuştu. HES kodu nedir araştıran vatandaşlar, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında vatandaşların; sınav, ulaşım ve ziyaretlerinde kullanması için T.C. kimlik numaralarına göre HES kodu verilmeye başlandı. Peki HES kodu ne işe yarar? Koronavirüs salgınında herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı, gideceğiniz yerdeki insanları koronavirüs açısından olumsuz bir durum yaşatmamanız ve güvenli bir şekilde ziyaret etmenize yarar.

HES KODU ZORUNLU MU?

Hayat Eve Sığar kodu Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında bir vatandaşın farklı bir yeri ziyareti için kullanıldığında sorulacaktır. Otobüsle şehirler arası yolculuk yaparken, sınavlara giriş yaparken ve bazı yerleri ziyaret ederken HES kodu istenecektir. Bu yüzden HES kodu zorunludur. HES kodu sizin ve ziyaret ettiğiniz bölgenin koronavirüs risklerini, risk taşıyıp taşımadığınızla ilgilenir.

HES KODU ÜCRETLİ Mİ? BİR KERE HES KODU ALINMASI YETERLİ Mİ?

HES kodu cep telefonunuzdan SMS aracılığı ile e-Devlet şifrenizle e-Devlet üzerinden ya da HES uygulaması üzerinden kolaylıkla alınabilir. HES kodu ücretli mi sorusuna ise herhangi bir ücret yansımayacağını paylaşalım. HES kodunu aldığınızda bir defaya mahsus bir kod verilir. Gelen HES kodu için sistemde ya da SMS ekranında bir süre görülecektir. Bu süreye kadar o HES kodunu kullanabilirsiniz. Bu sebepten bir kere aldığınız HES kodunu mutlaka kaydedin ve tekrar tekrar sorgulamak zorunda kalmayın.

HES KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR?

HES kodu aldıktan sonra o gün itibari ile o HES kodunu bir yıl boyunca geçerlilik süresi olacaktır. Örneğin; 18 Ağustos 2020 saat 12:17'de alınan bir HES kodunun geçerlilik süresi 18 Ağustos 2021 saat 12:17'ye kadardır. HES kodunu aldığınız gün kadar saat süresi de önemlidir.

HES KODU BLOKELİ NE DEMEK?

HES kodu alırken genellikle karşınıza çıkan "HES kodu blokeli" cevabını görenler için HES kodu blokeli ne demek açıklayalım. Normalde HES kodu başvurunuzu yaptığınızda SMS ile size 5 dakika içerisinde bilgi gelmesi gerekir. Otobüs,uçak ya da İDO gibi ulaşım araçlarıyla seyahat ederken seçilen koltuk 5 dakika için sizin adınıza bloke edilir. 5 dakika içerisinde bilet alma işlemi gerçekleşmezse eğer HES kodu blokeli hatası verir. 5dk'dan fazla süren işlemler nedeniyle biletinizi alamazsanız, işlemleri tekrarlayarak (HES Kodunu tekrar üretmenize gerek bulunmamaktadır) alabilirsiniz.

SINAVLAR İÇİN HES KODU ZORUNLU MU?

Girilecek sınavlar için HES kodu artık zorunlu oldu. Sınava girecek adaylar başvuru yapmadan ya da başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava girecek adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "http://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek ya da aşağıdaki yöntemlerle alabilecek.

HES KODU UYGULAMAYLA NASIL ALINIR?

Eğer cep telefonunuzda Hayat Eve Sığar uygulaması öyok ise, telefonunuzun işletim sistemine göre uygulamayı indirebilirsiniz. Örneğin, İOS kullananlar App Store'dan Hayat Eve Sığar yazarak uygulamayı indirirken, Android işletim sistemi telefon kullananlar Play Store'dan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirebilir. Peki HES kodu uygulamayla nasıl alınır? Uygulamayı telefona indirdikten sonra HES kodu almak için 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

HES KODU SMS İLE NASIL ALINIR?

Eğer HES kodunu cep telefonu ile ücretsiz SMS ile almak istiyorsanız şu sırayla HES kodu alabilirsiniz;
Mesajlar bölümüne giriş yaparak Hes yazıp boşluk bırakın,

11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı yazın ve bir boşluk bırakın,

Kimliğinizin üzerinde bulunan T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesini yazın ve mesajı 2023'e SMS olarak gönderin.

Örnek gidecek SMS: Hes 11111111111 2222

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodu e-Devlet üzerinden de sorgulama yapılarak alınıyor. Eğer e-Devlet şifre ve giriş bilgileriniz yoksa, en yapık PTT'ye başvurarak giriş bilgilerinizi vezneden alabiliyorsunuz. e-Devlet'te arama kısmına "HES kodu sorgulama (Sağlık Bakanlığı)"" yazınca sistemde HES kodunu görebiliyorsunuz. Buradan HES kodunu ne zaman kadar kullanacağınızı da görebilirsiniz.

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

*Bu hizmeti kullanarak, kendiniz veya 18 yaşından küçük çocuğunuz için HES kodu üretebilir, ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle paylaşabilir ve ürettiğiniz HES kodlarının detaylarını sorgulayabilirsiniz.

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