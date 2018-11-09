e-Devlet'ten sabıka kaydı alan aday sayısı 8 bini geçti

KEMAL KARADAĞ - Adalet Bakanlığınca belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyesiyle muhtar adaylarının "e-Devlet"ten sabıka kaydı alabilmelerine yönelik başlatılan uygulamada, 7 günde 8 bin 561 işlem yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday olacakların, önceki dönemlerde adliyelerdeki ilgili birimlerden aldıkları adli sicil kayıtları, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce 2 Kasım'da "e-Devlet"e taşındı.

Seçimlerde belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğiyle muhtarlık için aday olacakların yararlandığı uygulamanın 7 gününde, 8 bin 561 kişi, "e-Devlet" üzerinden adli sicil kaydı aldı.

- İşlemler nasıl yapılıyor?

Adli sicil kaydına ulaşmak isteyenler, "e-Devlet"e giriş yaptıktan sonra Adalet Bakanlığının sunduğu hizmetler bölümünde yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" alanında gerekli yerleri dolduruluyor.

Belgenin neden verileceğinin belirtildiği bölümde "belediye başkanı adaylığı", "belediye meclisi adaylığı", "il genel meclisi adaylığı" ile "muhtar adaylığı" bölümlerinden ilgili alan işaretleniyor.

Adaylar, gerekli yerleri doldurduktan sonra elektronik ortamda sabıka kaydına erişilebiliyor.

