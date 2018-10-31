e-Dilekçe'ye 11 bin 894 yeni kayıt

ALP ÖZDEN - Meclis 27'nci dönemde, TBMM Dilekçe Komisyonu e-Dilekçe sistemine 11 bin 894 kişi daha kaydoldu. Böylece e-Dilekçe programını faal olarak kullananların sayısı 196 bin 103 kişiye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, TBMM Dilekçe Komisyonuna 26'ncı Yasama Dönemi'nde (7 Kasım 2015-24 Haziran 2018) 16 bin 30 başvuru yapıldı.

Bunların yüzde 70'i e-Dilekçe programı üzerinden, yüzde 21'i posta, yüzde 5'i elden, yüzde 2,5'i faks, diğerleri ise milletvekilleri, kamu kurumlarından, kurum içinden ve e-Devlet üzerinden yapıldı.

Dilekçelerin yüzde 61,78'i şahsi imzalı, yüzde 37,12'si ise toplu imzalı yapıldı. Toplu imza ile yapılan 5 bin 946 başvuruya imza atarak katılan kişi sayısı da 279 bin 471 oldu.

Kadınlardan gelen dilekçe oranı yüzde 21,94, erkeklerden gelen dilekçe oranı yüzde 76,98 ve tüzel kişilerden gelen dilekçe oranı 1,08 olarak gerçekleşti.

Dilekçe Komisyonuna yurt içinde en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir, en az ise Tunceli, Ardahan ve Gümüşhane'den başvuru yapıldı.

Yurt dışından yapılan 83 başvurunun 24'ü Almanya, 9'u KKTC ve 5'i ABD'den oldu.