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e-Dilekçe'yi kullananların sayısı 211 bine ulaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.01.2019 11:12 | Son Güncelleme

TBMM'nin 27. Yasama Dönemi'nde e-Dilekçe sistemine 26 bin 907 kişi daha kaydoldu - Sistemi aktif olarak kullananların sayısı 211 bin 112 kişiye ulaştı - Komisyonuna yurt içinde en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir, en az ise Bayburt ve Iğdır'dan başvuruda bulunuldu

SİNAN USLU - Meclisin 27. Yasama Dönemi'nde, TBMM Dilekçe Komisyonu e-Dilekçe sistemine 26 bin 907 kişi daha kaydoldu. Sistemi aktif olarak kullananların sayısı 211 bin 112 kişiye ulaştı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018'de denetim faaliyetlerini sürdürdü.

24 Haziran-29 Aralık 2018'de yapılan 4 bin 804 başvurunun yüzde 85'i e-Dilekçe sistemi üzerinden, yüzde 9'u posta, yüzde 3'ü elden, diğerleri ise milletvekilleri, kamu kurumlarından, kurum içinden ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Dilekçelerin 2 bin 481'i şahsi imzalı, 2 bin 323'ü ise toplu imzalı yapıldı.

Komisyona kadınlardan bin 335, erkeklerden 3 bin 455, tüzel kişilerden ise 14 dilekçe ulaştı.

Dilekçe Komisyonuna yurt içinde en fazla İstanbul, Ankara ve İzmir, en az ise Bayburt ve Iğdır'dan başvuruda bulunuldu.

Komisyona 7'si Almanya, 6'sı ABD, 4'ü de Hollanda'dan olmak üzere yurt dışından toplam 30 başvuru yapıldı.

Dilekçelerin yüzde 19,34'ünü adalet ve güvenlik, yüzde 19,05'ini istek ve dilek, yüzde 10,20'sini personel işlemleri, yüzde 8,41'ini ihbar ve şikayetler, yüzde 5,43'ünü kişisel özgürlük ve hak talepleri oluşturdu.

Komisyonun e-Dilekçe sistemine, 24 Haziran-29 Aralık 2018'de 26 bin 907 kişi daha kaydoldu. Sistemi faal olarak kullananların sayısı 211 bin 112 kişiye ulaştı.

Komisyonda, 27. Yasama Dönemi'nde 4 bin 804 başvuruya ilave olarak 13 bin 299 dilekçe işleme alındı. Bunlardan 3 bin 817'si karara bağlandı.

Komisyonun Başkanlık Divanınca yapılan 19 toplantı sonunda 3 bin 817 dilekçe hakkında 2 bin 59 karar alındı. Mevzuata uygun olmayan veya mükerrer olan 80 dilekçe ise işleme alınmadı ve hıfz edildi.

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