e-Dönüşüm ile 100.000 ağaç kesilmekten kurtulacak

Brüt satış hasılatının 10 milyon TL’den, 5 milyon TL’ye düşmesiyle birlikte e-Dönüşüm çözümlerini tercih eden işletme sayısını artarken e-Dönüşüm süreçlerini tamamlayan işletmeler de genel giderlerini azaltarak kazanmaya başladı. e-Dönüşüm çözümlerini ‘e-Mikro’ çatısı altında toplayan Mikro Yazılım da her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere özel geliştirdiği kullanımı kolay ve fonksiyonel ticari yazılım ve e-Dönüşüm çözümleri sunmayı sürdürüyor.

e-DÖNÜŞÜM İLE AĞAÇLAR KURTULACAK



Zorunlu geçişle birlikte 100.000’den fazla işletmenin e-Fatura’ya geçişini öngördüklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, “Bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş bu sayede yaklaşık 2,5 milyar TL tasarruf sağlandı. Mikro Yazılım sahip olduğu pazar payı ile bu tasarrufun hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlendi. İşletmeler, e-Dönüşüm ile operasyonel masraflarını azaltarak, maliyet ve zaman yönetimini de kolaylaştırıyorlar. e-Dönüşüm sayesinde her yıl ortalama 100.000 ağaç kesilmekten kurtuluyor, böylece çevresel bir sorun olan kağıt tüketimi de minimuma indirilmiş oluyor” diyor.