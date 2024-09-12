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E-İçişleri nedir? E-İçişleri'ni kimler kullanabilir? E-İçişleri giriş

Ferhan Petek Ferhan Petek
10.09.2024 02:07
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çeşitli resmî işlemlerini daha hızlı ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesini sağlayan e-Devlet sistemi dışında birçok resmî kuruma ve kuruluşa da uygulamaları ve internet siteleri aracılığıyla da ulaşılabilmektedir.

E-İçişleri nedir? E-İçişleri'ni kimler kullanabilir? E-İçişleri giriş

E-Devlet sistemi birçok resmî kuruma ve kuruluşa kolaylıkla ulaşmayı sağlar. Sadece e-Devlet üzerinden değil tüm resmî kurumların kendilerine ait resmî internet siteleri ya da mobil uygulamaları aracılığıyla da işlem yapılabilir. E-İçişleri platformu da bu doğrultuda kurulmuş olan bir sistem ve hizmettir.

E-İçişleri nedir?

Bir proje olarak tanımlanan E-İçişleri, İş İşleri Bakanlığının merkez birimleri ile birlikte tüm şehirler, valilikler, il özel idareleri ve YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından yürütülen ve tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesini ve sürdürülebilmesini sağlayan bir sistemdir.

E-İçişleri girişi yapabilmek için direkt olarak bu amaçla kurulan sayfa ve uygulamanın yanı sıra e-Devlet üzerinden de işlem yapabilmek mümkün olur. Sistemin başlıca amacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldıkları kamu hizmetlerinin olabildiğince hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamaktır.

E-İçişleri'ni kimler kullanabilir?

E-İçişleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan dijital bir platformdur ve genellikle kamu kurumları, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri (polis ve jandarma), muhtarlıklar ve bakanlığa bağlı diğer kurumlar tarafından kullanılabilir. Bu platform, kamu hizmetlerinin dijital ortamda yürütülmesi, evrak takibi, izin işlemleri ve çeşitli bürokratik süreçlerin hızlandırılması amacıyla tasarlanmıştır.

Ayrıca bazı bölümleri, vatandaşların da kullanabileceği hizmetler sunmaktadır. Ancak genel itibarıyla daha çok kamu görevlilerine yönelik bir sistemdir.

E-İçişleri giriş işlemleri nasıl yapılmaktadır?

E-içişleri mobil giriş için kullanılan telefonun uygulama indirme mağazasından işlem yapmak ve mobil cihaza sisteme ait uygulamayı indirmek yeterli olacaktır.

Birçok işlemin yapılabildiği e-İçişleri şifre değiştirme işlemi yapmak ya da şifre unutulduğunda hatırlatma hizmeti alabilmek için de yine İçişleri Bakanlığı’na ait uygulamadan ya da resmî internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirilebilir.

Eğer sisteme e-Devlet üzerinden giriş yapmak isteniyorsa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Devlet sistemine uygulama ya da internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve kişiye özel verilen şifre ile giriş yapılır.
  • Açılan sayfadaki arama kısmına içişleri yazılır.
  • Çıkan listeden ilgili uygulama seçilerek ilerlenir.
  • Görüntülenen ekranda şifre ya da kullanıcı adı girmeden sisteme giriş yapılmış olur.
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Anahtar Kelimeler:
e-devlet İçişleri Bakanlığı içişleri
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