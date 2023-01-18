e-Karne 2023 ne zaman açılacak? e-Okul üzerinden e-Karne nasıl görüntülenir?

e-Okul ve e-Karne ekranı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Birinci yarı yılın sona ermesiyle birlikte yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak. Öğrenciler notlarını ve devamsızlık bilgilerini karneden önce e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler. e-Karne 2023 ne zaman açılacak? e-Okul üzerinden e-Karne nasıl öğrenilir? İşte tüm detaylar...

E-KARNE 2023 NE ZAMAN AÇILACAK?

E Okul meb.gov.tr bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veren bir sistem olarak biliniyor. e-karne, şube yazılı ortalamaları, not, nakil, devamsızlık, merkezi sınav, takdir, teşekkür gibi alınan belgeler, haftalık ders programı bilgileri veli ve öğrencilerin erişimine sunan e-Okul karne gününe kadar açık tutuluyor.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden görebilecekler.

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşıldı.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor.

Bu bilgiler doğru girildiği takdirde size ikinci bölüm açılıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri isteniyor. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılıyor.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız da sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Ayrıca e-okul sistemi üzerinden öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye de ulaşılabiliyor.

