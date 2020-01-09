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  4. E-KPSS sonuçları açıklandı! İşte E-KPSS 2019 sorgulama ekranı

E-KPSS sonuçları açıklandı! İşte E-KPSS 2019 sorgulama ekranı

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

E-KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! 19-23 Aralık tarihleri arasında tercih yapan adayların yerleştirme sonuçları için sorgulama ekranı açıldı. İşte 2019 E-KPSS sonuçları...

E-KPSS sonuçları açıklandı! İşte E-KPSS 2019 sorgulama ekranı

Devlet kadrolarında iş umudu ile 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme ve Tercih kılavuzundan tercihte bulunan adayların yerleştirme sonuçları belli oldu. Hangi adayların hangi kadrolara yerleştikleri EKPSS sonuçları sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.

EKPSS sonuçları için tıklayınız

Yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle öğrenebilirsiniz.

ÖSYM’nin EKPSS yerleştirme sonuçları ile ilgili paylaştığı sonuçlara göre tercih yapan 89 bin 382 adaydan toplam bin 41’i ortaöğretim, ön lisans ve lisans programlarına yerleşti. Öğrenim derecelerine göre tercihler ve yerleştirilen adayların sayısı şu şekilde...

Yerleştirme Türü Tercih yapan aday sayısı Yerleşen Sayısı
Ortaöğretim 27.730 396
Önlisans 5.845 428
Lisans 3.193 217


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Anahtar Kelimeler:
e-kpss KPSS sonuçları

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