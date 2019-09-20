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E Kurs başvuru ekranı! 2019 DYK kurslarına başvurular başladı (EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.09.2019 07:30 | Son Güncelleme

2019 DYK kurslarına başvurular başladı. DYK kurslarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler için 19 Eylül tarihinde başlayan kurs kayıt işlemleri 23 Eylül tarihine kadar sürecek. Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler E Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini yapabilecek. Peki EBA kurs girişi kayıtları nasıl yapılır? İşte detaylar…

E Kurs başvuru ekranı! 2019 DYK kurslarına başvurular başladı (EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır?)

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı başvuru tarihleri bulunduğu 2019 DYK sistemi ile tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler, E Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E KURS ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

e kurs

EBA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-KURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

E-KURSA ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler
dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

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