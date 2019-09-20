E Kurs başvuru ekranı! 2019 DYK kurslarına başvurular başladı (EBA kurs girişi nasıl ve nereden yapılır?)

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru tarihleri açıklandı. Öğrenciler ve öğretmenlerin ayrı başvuru tarihleri bulunduğu 2019 DYK sistemi ile tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak destekleme kursları almak isteyen öğrenciler, E Kurs başvuru ekranı ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E KURS ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

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E-KURSA ÖĞRENCİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler

dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,

Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir.