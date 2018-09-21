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e-Legend, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gün sayıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.09.2018 09:01 | Son Güncelleme

Retro tarzıyla dikkat çeken iki kapılı coupe, elektrikli ve otonom oluşuyla sanki gelecekten bir otomobil gibi. İşte detaylar.

e-Legend, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gün sayıyor

4-14 Ekim tarihler arasında düzenlenecek olan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek olan e-Legend konseptinin ilham kaynağı oldukça eskilere dayanıyor. Bizlere Fransız otomotiv devinin 1968-1983  yılları arasında ürettiği iki kapılı coupe otomobili Peugeot 504’i çağrıştırıyor. Aslında bu oldukça normal. Çünkü gelecekteki otomobillerin heyecan verici olabileceğini kanıtlamak isteyen Peugeot, 504 coupe gibi efsanevi bir model üzerinden geliştirdiği otonom özelliklere sahip bir elektrikli spor otomobil olan e-Legend’i yarattı.

Peugeot tasarım direktörü Matthias Houssan, e-Legend hakkında şunları söyledi:

“Bu tasarımını yapmakta zorlandığım en zor konsept otomobildi. 504’ten gelen tasarım mirasımız ve fütüristik ögeler arasında doğru dengeyi bulmam zaman aldı.”

Öte yandan Peugeot, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda bu konsept otomobilin retro tarzı altında gelecek otonom sürüş teknolojilerini sergileme fırsatı bulacak. Ancak bu konuda çok da heveslenmeye gerek yok. Çünkü dediğimiz gibi bu bir konsept otomobil. Her ne kadar normal bir seri üretim otomobiline benzer bir tarza sahip olsa da markanın onu seri üretime sokma gibi bir planı yok. Ancak bu otomobildeki birçok teknoloji markanın gelecekteki seri üretim modellerinde kullanılabilir ve gelecekteki birçok projeyi besleyebilir.

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Anahtar Kelimeler:
paris otomobil fuarı Peugeot

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