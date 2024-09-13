E-Nabız giriş: e-Nabız'a nasıl giriş yapılır? E-Nabız hasta ve doktor girişi, e-Nabız e-Devlet girişi

Elektronik sistemlerin son derece etkin olarak kullanıldığı günümüzde artık eğitim işlemlerinden sağlık işlemlerine birçok alanda internet üzerinden uygulamalar ya da siteler kullanılabiliyor. Bu uygulamalardan biri de Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve hizmete sunulmuş olan e-Nabız sistemidir.

E-Nabız'a nasıl giriş yapılır?

Vatandaşların tüm sağlık bilgilerine ulaşabildiği hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların kullanımı için geliştirilen E-Nabız e-Devlet aracılığıyla ya da direkt olarak e-Nabız sisteminin kendine ait uygulaması ve sitesi üzerinden giriş yapılabilen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde birçok bilgiye ulaşılabilir.

Daha önce hiç e-Nabız sistemi kullanmamış ve e-Nabız girişi yapmamış, şifre almamış kişiler de direkt olarak e-Devlet e-Nabız uygulamasını kullanabilirler. Bunun için e-Nabız e-Devlet girişi gerçekleştirmek ve e-Devlet'in ana sayfasında yer alan arama kısmına e-Nabız yazarak gelen listeden e-Nabız uygulamasına ulaşmak yeterli olacaktır.

Şu adımlar takip edilerek e-Nabız sistemine giriş yapılabilir:

E-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan arama kısmına e-Nabız yazılır ve tıklanır.

Gelen liste içinden e-Nabız uygulaması seçilir ve ilerlenir.

Uygulamaya direkt olarak girilerek işlem yapılır.

Eğer direkt olarak e-Nabız şifresi mevcutsa, aracı olarak e-Devlet'i kullanmadan hem internet sitesinden hem de uygulaması üzerinden e-Nabız sayfasına ulaşılarak kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş gerçekleştirilebilir.

E-Nabız sistemine kimler girebilir?

Tüm vatandaşlar e-Nabız sistemine giriş yapabilir. E-Nabız şifre alma işlemini gerçekleştirmiş olan ya da uygulamasını e-Nabız indirerek telefonuna kurmuş olan kişiler 1 kez şifre ve kullanıcı adı girerek sistemde işlem yapabilir. Ayrıca her seferinde şifre kullanarak hem uygulama hem de site üzerinden e-Nabız giriş e-Devlet aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

Ancak içeriğinde yer alan detaylı sağlık bilgileri herkes tarafından ulaşılabilir değildir. Kişilerin e-Nabız içeriğinde yer alan sağlık bilgilerine sadece o kişilerin onay vermiş olduğu kişiler ya da hekimler ulaşabilir ve görüntüleyebilir.

Hem vatandaşlara hem sağlık çalışanlarına açık olan e-Nabız doktor girişi ancak vatandaş onay kutusunu işaretlediyse yapılabilir. Vatandaşlar e-Nabız hasta girişi yaparak kendi ile ilgili bilgilerin olduğu kısımda yer alan “Muayene olduğum hekim verilerimi görsün” seçeneğini tıkladıysa doktor vatandaşın e-Nabız kayıtlarına ve sağlık bilgilerine erişebilir.

E-Nabız yükleyerek uygulaması üzerinden ya da e-Nabız e-Devlet girişi yaparak e-Nabız sistemine ulaşan kişiler doktor ya da vatandaş olmalarına göre değişiklik gösterecek biçimde e-nabız randevu alma işlemi gibi çeşitli işlemler yapabilirler.

Bu işlemlerden ve görüntülenebilen bilgilerden bazıları şunlardır: