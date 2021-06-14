HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. E-nabız çöktü mü? E-nabız neden yüklenmiyor?

E-nabız çöktü mü? E-nabız neden yüklenmiyor?

14.06.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Koca'nın aşı randevusuna ilişkin açıklamalarının ardından aşı randevusu almak için e-nabız sitesine giriş yapmak isteyenler sorun ile karşılaştı. Peki E-nabız çöktü mü? E-nabız neden açılmıyor? İşte ayrıntılar...

E-nabız çöktü mü? E-nabız neden yüklenmiyor?

Aşı randevusu almak isteyen milyonlarca vatandaş e-nabız sitesine, uygulamasına giriş yapamıyor. Peki E-nabız çöktü mü? E-nabız neden açılmıyor? Aşı randevusu nereden alınır? İşte ayrıntılar...

E-NABIZ ÇÖKTÜ MÜ? E-NABIZ NEDEN YÜKLENMİYOR?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar e-nabız'a erişim sağlayamıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlık hizmetleri için kullanımına sunulan e- Nabız internet sitesinde sorun meydana geldi. Site 404 kullanıcı hatası veriyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra, aşı talebi nedeniyle sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı e-nabız'ın hata verdiği öngörülüyor.

Bakan Koca Twitter'dan tüm memur ve işçilerin 15 Haziran Salı itibarıyla aşı randevusu alabileceklerini bildirdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanların yarın ilk işinin aşı randevusu almak olduğunu tavsiye etti.

E- NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi Amazon Prime dizilerini keşfedinEn iyi Amazon Prime dizilerini keşfedin
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi?Kısa çalışmada olanlar aşı yaptırabilir mi?
Anahtar Kelimeler:
e nabız Aşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! Pek çok kişi yanıldı

"20 yıldır sırat köprüsünden geçiyoruz" dedi ve ekledi: Dibine kadar yandaşım

"20 yıldır sırat köprüsünden geçiyoruz" dedi ve ekledi: Dibine kadar yandaşım

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

Kritik görüşme öncesi dikkat çeken kareler!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Prof. Dr. Aydın: Pazartesi vakalar artabilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Suudi Arabistan'dan hac kararı

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Cumhuriyet tarihi rekoru! İstanbul'da ele geçirildi, tam 2 milyon adet

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Deniz salyası yaralara merhem olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.