E-nabız çöktü mü? E-nabız neden yüklenmiyor?

Aşı randevusu almak isteyen milyonlarca vatandaş e-nabız sitesine, uygulamasına giriş yapamıyor. Peki E-nabız çöktü mü? E-nabız neden açılmıyor? Aşı randevusu nereden alınır? İşte ayrıntılar...

E-NABIZ ÇÖKTÜ MÜ? E-NABIZ NEDEN YÜKLENMİYOR?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar e-nabız'a erişim sağlayamıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların sağlık hizmetleri için kullanımına sunulan e- Nabız internet sitesinde sorun meydana geldi. Site 404 kullanıcı hatası veriyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından sonra, aşı talebi nedeniyle sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı e-nabız'ın hata verdiği öngörülüyor.

Bakan Koca Twitter'dan tüm memur ve işçilerin 15 Haziran Salı itibarıyla aşı randevusu alabileceklerini bildirdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanların yarın ilk işinin aşı randevusu almak olduğunu tavsiye etti.

İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

E- NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMA



