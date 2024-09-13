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E-Nabız tahlil sonuçları: e-Nabız'dan tahlil sonuçlarına nasıl bakılır? E-Nabız tahlil sonuçları indirme

Ferhan Petek Ferhan Petek
11.09.2024 19:01
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Günümüzde birçok resmî işlem, elektronik ortama taşınmıştır. Resmî evraklar internet üzerinden hazırlanıp kullanılabilmekte, birçok resmî dosya takibi ya da işlemi yine elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. E-Devlet sistemi sayesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları da tek bir portal üzerinden ulaşılabilir hâle gelmiştir. E-Devlet üzerinden ulaşılıp tahlil sonuçlarına göz atılabilen portallardan biri de e-Nabız'dır.

E-Nabız tahlil sonuçları: e-Nabız'dan tahlil sonuçlarına nasıl bakılır? E-Nabız tahlil sonuçları indirme

E-Nabız sistemi, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan ve takibi yine Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan, hem vatandaşların hem sağlık çalışanların hizmetine sunulan bir sistemdir. Bu sistem üzerinden birçok bilgiye ulaşılabildiği gibi çeşitli işlemler de gerçekleştirilebilir.

E-Nabız'dan tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Birçok işlemin yapılabildiği e-Nabız tahlil sonuçlarının da görüntülenebildiği ve sağlık çalışanları tarafından girişinin yapılabildiği bir portaldır. Hastalar için yapılan tetkikler, koyulan tanılar ve tahlillerin sonuçları e-Nabız üzerinden hem vatandaşlar tarafından hem de doktorlar tarafından görüntülenebilmektedir.

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E-Nabız üzerinden hastaneye gitmeden ya da tahlil yaptırılan sağlık kurumunu aramadan tahlil sonucuna ulaşabilmek mümkün olur. Bunun için öncelikli olarak e-Nabız sistemine giriş yapılması gerekir. Girişler direkt olarak e-Nabız sistemi uygulaması ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilir.

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E-Nabız'dan tahlil sonuçları nasıl indirilir?

E nabız tahlil sonuçları öğrenmek için önce sisteme giriş yapılmalıdır. Şifre ya da kullanıcı adı varsa tarayıcıya e-Nabız sitesi yazılıp girilir. Eğer yoksa e-Devlet sistemine uygulama ya da internet sitesi üzerinden giriş yapılır ve ana sayfadaki arama kısmına e-Nabız yazılarak ilerlenir ve sisteme ulaşılır. Ardından şu adımlar takip edilir:

  • E-Nabız sistemine e-Devlet sitemi üzerinden ya da direkt olarak giriş yapılınca ana sayfa direkt olarak açılır.
  • Açılan sayfada menüden "Sonuçlar" ya da "Tahlillerim" başlığı tıklanır ve ilerlenir.
  • Çıkan kısımda seçeneklerden hangi tahlil sonucu ise (örnek kan tahlili) o seçilir ve ilerlenerek sonuçlar görüntülenir.

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E-Nabız tahlil sonuçları nasıl PDF alınır?

Herhangi bir nedene bağlı olarak ulaşılan ve görüntülenen tahlil sonuçlarının çıktısı alınması gerekebilir. E-Nabız tahlil sonuçları indirmek isteyenler sonuçları PDF formatı olarak kullandıkları cihaza kaydedebilirler.

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E-Nabız tahlil PDF olarak kaydedilecekse önce tahlil sonuçlarının göründüğü sayfa açılır. Görüntülenen tahlil sonucu ekranın üst tarafından seçeneklerde yer alan kaydet butonu tıklanarak cihaza kaydedilir. Kaydedildiği klasöre gidilerek yazdır seçeneği tıklanır.

E-Nabız tahlil sonuçları kırmızı ne demektir?

E nabız üzerinden tahlil sonuçlarına ilgili menülerden ulaşılarak sonuç görüntülenebilir. Sonuçların yazılı olduğu belge anlık olarak bakılabileceği gibi cihaza indirilip PDF formatında kaydedilebilir ya da çıktısı alınabilir.

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Görüntülenen sonuçta kırmızı ekran görünüyorsa kan değerlerinde ve tahlil sonuçlarında beklenenin ya da ortalama olarak belirlenen değerlerin dışında bir sonuç ortaya çıktığı anlaşılır. Vakit kaybetmeden doktorla görüşmek gerekir.

E-Nabız tahlil sonuçları çıkmıyor ne yapmalıyım?

Yapılan tahlil sonuçları belli bir süre içinde e-Nabız ekranına düşer. Ancak bu noktada hangi tür tahlil yapıldığı da önemlidir. Örnek olarak idrar tahlili genelde aynı gün ya da bir sonraki gün görüntülenir. Kan tahlilleri ise ortalama 2 iş günü içinde çıkar.

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Eğer e-Nabız'dan yapılan tahlil sonuçları çıkmıyor ve görüntülenemiyorsa bir süre beklenmesine rağmen hâlâ sonuçlara ulaşılamıyorsa tahlilin yapıldığı sağlık kurumu ile iletişime geçmek gerekebilir.

E-Nabız tahlil sonuçları açılmıyor ne yapmalıyım?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak e-Nabız üzerinden tahlil sonuçları görülemeyebilir ya da açıklandığı anda ilk kez veya tekrar görüntülenemeyebilir. Bu tür durumların birden fazla nedeni olabilir.

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Örnek olarak görüntülenemeyen kan tahlili girişi yapılmıştır ancak sistemdeki teknik bir aksaklık nedeni ile görüntülenemiyor olabilir. Bu tür durumlarda bir süre bekledikten sonra sayfa güncellenmeli ve daha sonra giriş işlemi yeniden yapılmalıdır.

E-Nabız tahlil sonuçlarını göremiyorum ne yapmalıyım?

Sonuçlar çıktığı ve sisteme giriş yapılacağı belirtilen tarihin süresi aşıldığı hâlde sistem üzerinde tahlil sonucu görüntülenemiyor olabilir. Bu noktada tahlillerin yer aldığı sayfada bulunan tarih aralığının doğru girip girilmediği kontrol edilmelidir.
Seçilen ve girilen tarih aralığı tahlilin yapıldığı tarihi kapsamak zorundadır. Bunun dışında herhangi bir teknik sorun da yaşanmış olabilir. Eğer uygulama üzerinden giriş yapılıyorsa uygulama kaldırıp yeniden yüklendikten sonra tekrar giriş yapma işlemi denemelidir.

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