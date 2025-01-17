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  4. e-Nabız iddiası gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

e-Nabız iddiası gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.01.2025 21:39
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e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiası gündem olmuştu Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık veri sızdırıldığı iddialarını yalanlandı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünün, E- Nabız'a ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir uygulamasına da ait olmadığı ifade edildi.

e-Nabız iddiası gündem olmuştu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 'İddialar asılsızdır'

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiaları yalanlandı.

"EKRAN GÖRÜNTÜSÜ E-NABIZ'A AİT DEĞİL"

Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünün, E- Nabız'a ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı’nın herhangi bir uygulamasına da ait olmadığı ifade edildi.

"VERİ SIZINTISI YAŞANMAMIŞTIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tekrar ifade ediyoruz: e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Daha önce bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen aynı konunun tekrar gündeme getirildiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
e nabız Sağlık Bakanlığı
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