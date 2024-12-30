E-Nabız neden açılmıyor? E-Nabız'a giremiyorum, çözümü nedir? E-Nabız açılmıyor sorunu ve çözümü

E-Nabız sistemi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan kişilerin kişisel sağlık bilgilerini internet tabanlı bir servis üzerinde ya da mobil cihazlara yüklenen uygulama aracılığı ile görüntüleyebilecekleri ve çeşitli işlemler yapabilecekleri bir sistemdir. Çeşitli sağlık kurumlarından ya da aile hekiminden randevu alma, reçete görüntüleme, son gidilen doktordaki muayene ya da yaptırılan test sonuçlarına ulaşma gibi birçok işlem e-Nabız sistemi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ancak bazen sisteme giriş sırasında çeşitli sorunlar yaşanabilir. Bu durumun birden fazla nedeni olabilmektedir.

E-Nabız neden açılmıyor?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak her zaman ve her yerden girilebilen E-Nabız açılmıyor olabilir. Bu durumun sistem ya da internet kaynaklı yaşanması da mümkündür. O yüzden önce sorunun kaynağı tespit edilmelidir. Birkaç adımı takip ederek E-Nabız sistemine yeniden giriş yapılabilir. Ek olarak bazen yoğun olarak kullanıldığı saatlerde sisteme girmek zor olabilir. Sistemden tamamen çıkış yapılarak ya da uygulama silinip yeniden yüklenerek tekrar giriş yapmak denenebilir.

E-Nabız sistemine direkt olarak devlete ait olan resmi internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca tüm resmi kurumların olduğu gibi E-Nabız sisteminin girişi de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Ancak bazen sistem girişi çeşitli nedenlere bağlı olarak gerçekleştirilemeyebilir.

E-Nabız'a giremiyorum, çözümü nedir?

E-Nabız açılmıyor sorunu ve çözümü için ilk yapılacak işlem, bir süre bekledikten sonra sisteme yeniden giriş yapmayı denemektir. Neden giriş yapılamadığını anlamak gereklidir çünkü bazen sistemin kendinden kaynaklı bir sorun ya da alt yapı problemi veya güncelleştirme işlemi yapılıyor olabilir. Böyle durumlarda sisteme belli bir süreliğine giriş yapmak mümkün olamaz. Bu tür bir durum ile karşılaşıldıysa ve sorun sistem kaynaklı ise bir süre bekledikten sonra yeninden giriş yapılması gerekebilir.

Eğer herhangi bir nedenden ötürü E-Nabız sistemine giriş yapılamıyorsa şu aşamalar denenebilir: