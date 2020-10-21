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e-Nabız nedir, grip aşısında öncelik kimlere verilecek?

21.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısına ilişkin yapılan açıklamada vatandaşlara risk durumlarına göre aşı yapılacağını ve risk durumlarının E-nabız sistemi üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi. Peki E-nabız sistemi nedir, nasıl girilir?

e-Nabız nedir, grip aşısında öncelik kimlere verilecek?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Açıklamada, "Risk durumlarının e-nabız sistemi üzerinden öğrenilebileceği, aşının da hekimler tarafından sadece "Reçetem" sistemi üzerinden yazılabileceği ve elle yazılan reçetelerin işleme sokulmayacağı" vurgulandı.

e**-Nabız sistemi nedir ve nasıl girilir?**

https://enabiz.gov.tr/ internet sitesindeki açıklamaya göre e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama.

e-Nabız ayrıca muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinin yönetilebildiği, tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşılabilecek bir kişisel sağlık kaydı sistemi.

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

  • e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor
  • e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çokça talep edilen grip aşısı için uzmanlar, riskli grupların öncelikli olmasını önermişti.

Grip aşısı olacak kişilere aile hekimleri karar verecek. Öncelik kronik rahatsızlığı olanlara ve 65 yaş üstü kişilere verilecek.

Grip aşısı alabileceklerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi.

Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.

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