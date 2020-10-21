e-Nabız nedir, grip aşısında öncelik kimlere verilecek?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına risk durumlarına göre grip aşısı yapılacağını ve herkesin risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür" denildi.

Açıklamada, "Risk durumlarının e-nabız sistemi üzerinden öğrenilebileceği, aşının da hekimler tarafından sadece "Reçetem" sistemi üzerinden yazılabileceği ve elle yazılan reçetelerin işleme sokulmayacağı" vurgulandı.

e**-Nabız sistemi nedir ve nasıl girilir?**

https://enabiz.gov.tr/ internet sitesindeki açıklamaya göre e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama.