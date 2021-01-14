e-Nabız nedir, Sağlık Bakanlığı Covid aşısında öncelik sıralamasını nasıl belirledi?

e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama.
Uygulama son olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi ve Türkiye genelinde aşılama kampanyası başlatılmasıyla yeniden sıkça aranır oldu.
Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.
Buna göre vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden aşı durumlarını öğrenebilecek.
e-Nabız sistemine girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:
Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında önceliğin sağlık çalışanlarına verildiğini, "risk sıralamasının" esas alınacağını ve buna göre hazırlanan aşı takvimiyle toplum bağışıklığının en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.
Belirlenen stratejiye göre öncelik sıralaması şöyle:
13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu.
Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" dedi.
14 Ocak'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapıldı.
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