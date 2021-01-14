HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. e-Nabız nedir, Sağlık Bakanlığı Covid aşısında öncelik sıralamasını nasıl belirledi?

e-Nabız nedir, Sağlık Bakanlığı Covid aşısında öncelik sıralamasını nasıl belirledi?

14.01.2021 18:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi. Buna göre vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden aşı durumlarını öğrenebilecek.

e-Nabız; sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulama.

Uygulama son olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Çin şirketi Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesi ve Türkiye genelinde aşılama kampanyası başlatılmasıyla yeniden sıkça aranır oldu.

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasına koronavirüs aşı durumu bilgilendirme özelliği ekledi.

Buna göre vatandaşlar e-Nabız sistemi üzerinden aşı durumlarını öğrenebilecek.

e-Nabız sistemine girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün oluyor:

  • e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmza kullanılarak T.C. Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılabiliyor
  • e-Devlet şifresi yoksa Sağlık Bakanlığı'na kayıtlı Aile Hekimine cep telefonu numarasının kaydı yapılarak telefona gelecek kısa mesaj ile iletilen tek kullanımlık erişim koduyla sisteme girilebiliyor

Öncelik sağlık çalışanlarına verildi

Sağlık Bakanlığı, başta aile sağlık merkezleri olmak üzere tüm hastanelerde aşı hizmeti verileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı kampanyasında önceliğin sağlık çalışanlarına verildiğini, "risk sıralamasının" esas alınacağını ve buna göre hazırlanan aşı takvimiyle toplum bağışıklığının en üst seviyeye çıkarılacağını söyledi.

Belirlenen stratejiye göre öncelik sıralaması şöyle:

  • Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde kalan kişiler
  • Asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevinde kalanlar ve çalışanlar
  • 65 yaş üzeri vatandaşlar
  • Sonrasında ise yaş ve kronik rahatsızlıklar belirleyici olacak

13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında aşı oldu.

Bakan Koca, "Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor" dedi.

14 Ocak'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aşı yapıldı.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Veterinere tecavüz olayında yeni gelişmeVeterinere tecavüz olayında yeni gelişme
Ülkelerin telefon kodları nedir?Ülkelerin telefon kodları nedir?

En Çok Okunan Haberler

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

Olay itiraflar! 'İçkime ilaç katıp görüntülerimi...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

'Müstehcen sahneleri annemle izlerken...'

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Aşıda öncelikli meslek grupları belli oldu

Medya dünyasını yasa boğan haber!

Medya dünyasını yasa boğan haber!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Son dakika! Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme! İkinci dava açıldı

Veterinere tecavüz olayında yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış: Benim öldürdüğüme dair kimin elinde delil vardır

Palu davasında Tuncer Ustael'den ilginç çıkış

AK Parti'den, EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

EBB Başkanı Büyükerşen'e 'Özür dile ve istifa et' çağrısı

Antalya'da kahreden olay! Baba sinir krizi geçirdi

Kahreden olay! Sinir krizi geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.