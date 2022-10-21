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e-Nabız tahlil sonuçları öğrenme: e-Nabız tahlil sonuçlarını nasıl öğrenirim?

21.10.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel tüm sağlık işlemlerinin yapılabildiği ve bilgilerin kontrol edilebildiği bir sistem olan e-Nabız, tüm tahlil sonuçlarını da gösteren bir sistemdir. Sağlık Bakanlığının bir uygulaması olarak hayata geçirilmiştir. Bu uygulama sayesinde pek çok kişi sağlık işlemlerini oldukça kolay halledebilmektedir. e-Nabız sistemine e-Devlet üzerinden kimlik numarası ve e-Devlet şifresi aracılığı ile giriş yapılabilir. Ayrıca e-Nabız uygulamasının mobil uygulaması ve kendi internet sitesi de bulunur.

e-Nabız tahlil sonuçları öğrenme: e-Nabız tahlil sonuçlarını nasıl öğrenirim?

Her vatandaş tüm sağlık işlemlerini e-Nabız sistemi üzerinden kontrol edebilir. Özel ya da devlet hastanesinde, sağlık kuruluşunda ya da aile kelimi tarafından sağlık ocağında yapılan her türlü tahlil ve test sonucu e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak girilebilen e-Nabız sisteminde görülebilir. Farklı testler ve tahliller farklı sürelerde sonuçlanır, her testin kendi gerekliliklerine göre belirli sonuç süreleri vardır. Ancak genel olarak tahliller 2 gün ila 1 ay arasında değişen bir süreçte sonuçlanabilir. Tahlilin yapılma amacına, içerdiği parçalara ya da tahlilin yapıldığı hastanenin yoğunluk durumuna göre sonuçların çıkması değişkenlik gösterir. Her tahlil sonucu çıktığı anda e-Nabız sistemine düşer.

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e-Nabız tahlil sonuçları ne zaman çıkar?

Bir hastanede ya da sağlık ocağında yapılan her tür tahlil sonucunu sonuç çıkar çıkmaz e-Nabız ekranında görmek mümkündür. Farklı tahlil sonuçları için belirlenmiş farklı sonuç aralıkları vardır. Herhangi bir aksilik olmadığı takdirde genel olarak tahlil sonuç süreleri:

  • Kan tahlilleri en geç 2 iş günü içinde sonuçlanır. Detaylı kan tahlillerinin sonuç süresi bir haftayı bulabilir.
  • İdrar örneği alınarak yapılan idrar tahlilleri genel olarak aynı günde ya da ertesi gün sonuçlanır.
  • Kardiyoloji tahlilleri anlık çekimlerle yapılması nedeniyle aynı gün içinde sonuçlanır.
  • Radyoloji tahlilleri için en az 3 gün bekleme süresi vardır.
  • Patoloji tahlilleri kanser tanısında kullanılır. Vücuttan alınan parçalar değerlendirilir. Bu sebeple detaylı bir inceleme yapılır. Sonucun çıkma süresi 2 ya da 3 haftayı bulabilir.
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e-Nabız kan tahlili sonuçları nasıl görüntülenir?

Yapılan kan tahlili sonuçlarının çıkma süresi yaklaşık olarak 24 saat sürer. Kan sonuçları çıktıktan sonra sonuçlara bakmak için e-Nabız sistemine girilir. Sisteme giriş yapabilmek için 2 farklı giriş yöntemi vardır. Bir yöntemde e-Devlet sistemi kullanılır. e-Devletin mobil uygulamasından ya da internet sitesinden kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile giriş yapılır. Açılan sayfadaki arama butonuna e-Nabız yazılarak e-Nabız uygulamasına yönlendirilir.

Direkt olarak e-Nabız üzerinden de giriş yapılabilir. e-Nabız mobil uygulaması ya da www.enabiz.gov.tr internet sitesine girilir. Açılan sayfaya kimlik numarası ve şifre bilgileri girilir. "Sonuçlar" ya da "Tahlillerim" menüsüne girilerek istenilen kan tahlili sonuçları görüntülenebilir ve PDF olarak indirilebilir.

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e-Nabız tahlil sonuçlarını göremiyorum ne yapmalıyım?

e-Nabız sistemine girildiği zaman yapılan tahlilin ya da testin sonucu bazen görüntülenemeyebilir. Yapılan tahlilin sonucu için gerekli azami süre dolduğu hâlde sonuç e-Nabız sisteminde görüntülenmiyorsa testin ya da tahlilin yapıldığı hastane ile iletişime geçilmelidir. Ancak tahlil sonuçlarının görüntülenememe sebebi henüz sonuçların çıkmaması da olabilir. Bazı durumlarda tahlil sonuçları normalden daha uzun bir sürede sonuçlanabilir. Bu sebepler tahlilin yapıldığı hastanedeki ya da sağlık kuruluşundaki yoğunluk da olabilir.

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e-Nabız tahlil sonucu doğrulama nasıl yapılır?

Tahlil sonuçlarının doğrulanması gerektiği durumlar da vardır. Bu durumlar için yine e-Nabız sisteminden işlem yapabilmek mümkündür. Direkt olarak e-Nabız mobil uygulaması ya da internet sitesine girilebilir. e-Devlet sistemi üzerinden de e-Nabız'a ulaşılabilir. Tahlil sonucu doğrulama işlemi için şu adımlar takip edilir:

  • e-Nabız sistemindeki tahlil sonucu doğrulama sayfasına gidilir.
  • Açılan sayfadaki barkod no, pasaport numarasının son dört hanesi, cep telefonu numarası ve e-posta adresi kutucukları doldurulur.
  • Tüm bilgiler eksiksiz ve doğru olarak girildiğinde sayfanın altındaki doğrula botunu aktif olur.
  • Doğrula butonuna tıklanarak sonuca ulaşılır.
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